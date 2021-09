Raphaël Kiopini, du Karting à la Formule 2000

Le jeune pilote de Saint-François-du-Lac est désormais un pilote établi dans le programme professionnel SCCA Pro Racing du côté américain, en Formule 2000. En effet, Raphaël Kiopini s’est fait confirmer un volant pour les cinq épreuves prévues aux États-Unis.

Il faut remonter à décembre 2019 pour retrouver le dernier périple américain du jeune homme. Il avait bien fait chez nos voisins du sud en terminant dans le TOP-10 des 41 meilleurs pilotes du Championnat National Américain de Karting, en Floride.

« L’année 2021 est très difficile dans la gestion de mon orientation de carrière vu la fermeture des frontières terrestres depuis mars 2020. Je continue de me battre et de sauver tous les sacrifices que j’ai pu faire depuis les quatre dernières années. Maintenant que je vais pouvoir faire compétition aux États-Unis, c’est disons-le mon plus beau cadeau de Noël. Mes objectifs sont toujours en vie et pourraient devenir plus gros avec de bons résultats », lance le Trifluvien d’adoption.

Travaillant conjointement avec deux entreprises de Drummondville, soit XProtect.ca, ainsi que Les Planchers de Bois-Franc Wickham, Kiopini aura l’occasion de rouler sur deux circuits de la prestigieuse série NASCAR. Deux courses auront lieu au Watkins Glen International Complex de New York, du 24 au 26 septembre, avant de prendre la route du Mid-Ohio SportCar Course d’Ohio, du 15 au 17 octobre, pour y compléter trois épreuves.

« Je vais piloter sur deux circuits auxquels les Villeneuve, Tagliani et Carpentier ont mis les pieds à une certaine époque. J’y ai toujours cru depuis le jour 1 en Karting, mais maintenant, c’est bel et bien vrai! J’ai vraiment hâte de m’amuser, mais aussi performer et de prouver à moi-même que j’ai ma place au Championnat National Américain l’an prochain », ajoute le jeune homme de 20 ans.

Le jeune Québécois vise également le USA Major Tour en 2022, soit un championnat à la saveur nationale qui donne directement accès aux nationaux américains de la Formule 2000, tout juste avant d’atteindre la Formule 3. Les deux week-ends de compétitions auxquels il prendra part sont les deux dernières rondes qualificatives afin d’espérer une participation au USA Major Tour en 2022.

« Étape par étape, je suis près des nationaux américains et de la Formule 3 en 2023. Or, je dois rester focus sur ses deux week-ends de courses. Ils sont très importants pour mon cheminement sans quoi je risque de me déboussoler par moi-même », conclut-il.