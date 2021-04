Raphaël Kiopini de retour en piste en mai

Le Trifluvien d’adoption devait se diriger du côté du Shannonville MotorSport Park, à Kingston, pour un premier week-end d’essai en Formule 2000. Malheureusement, la situation du côté de l’Ontario est maintenant de plus en plus critique, ce qui a forcé un confinement d’importance chez nos voisins de l’Ouest. Kiopini sera donc de retour derrière le volant les 7, 8 et 9 mai prochains en direct du Canadian Tire MotorSport Park.

«D’un côté, c’est dommage. Par contre, comme plusieurs me connaissent, il y a toujours du positif dans chaque situation. Cela va me permettre d’être encore plus en forme pour mon premier week-end qui aura lieu en mai si la situation se rétablit en Ontario. Je continue mon travail sur ma remise en forme, ainsi qu’avec mes partenaires», a-t-il témoigné.

Les partenaires sont primordiaux pour les pilotes automobiles et en raison de la pandémie, ils sont devenus de plus en plus rares à dénicher. Kiopini devra faire ses preuves rapidement s’il espère s’allier à un partenaire qui pourrait l’amener du côté américain en fin de saison.

«Lorsque tu réussis à faire grandir ton équipe hors-piste, il faut s’en occuper de pied ferme. Je ne me stresse pas avec la situation actuelle. J’ai toujours dit que rien n’arrivait pour rien et ma progression risque d’être importante en début de saison», ajoute-t-il.

«Il y a des choses que nous ne pouvons contrôler, mais nous souhaitons sincèrement que 28 jours de confinement vont suffire à faire baisser les cas en Ontario. Mes partenaires ont hâte et je ne veux pas vivre une saison à l’improviste comme l’an passé. Je crois que je vais devoir m’adapter à temps plein au courant de la saison 2021.»

Le pilote de Saint-François-du-Lac portera les couleurs du Groupe BMR Inc pour son premier week-end d’essais.