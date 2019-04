Raphaël Gladu signe avec les Aigles

Le Trifluvien d’origine Raphaël Gladurentre au bercail. Le gérant TJ Stanton a convaincu l’ancien espoir des Mets de New York de poursuivre sa carrière avec les Aigles.

Gladu est un produit local puisqu’il a disputé trois saisons avec les Aigles juniors de la LBJEQ. Il a ensuite fait écarquiller bien des yeux lors de son passage à l’université Louisiana Tech, notamment ceux des Mets qui en font une sélection de 16e ronde au repêchage.

En 2018, le voltigeur a principalement évolué au niveau A avec les Fireflies de Columbia, mais il a également goûté un peu au niveau A fort dans l’uniforme des Mets de Port St-Lucie. Avec cette formation le jeune homme de 23 ans a conservé une moyenne au bâton de 0,206 en 18 rencontres. Avec Columbia il a frappé un circuit, produit 25 points et affiché une moyenne au bâton de 0,275.

« C’est une nouvelle très positive pour le baseball en Mauricie. Gladu est un gars qui a grandi dans le Midget AAA et chez les Aigles juniors et qui revient à ses racines. Il devra se battre pour un poste au camp d’entraînement c’est certain, mais on est très content de l’avoir », mentionne René Martin, directeur général des Aigles de Trois-Rivières.

Gladu foulera la pelouse du Stade avec un autre Québécois, puisque David Glaude est sous contrat avec les Oiseaux depuis décembre dernier.