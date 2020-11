Raphaël Gladu jouera à nouveau pour les Aigles

Les Aigles de Trois-Rivières ont mis sous contrat deux premiers joueurs en vue de la saison 2021. Le gérant, Matthew Rusch, s’est entendu avec le voltigeur Raphaël Gladu, ainsi qu’avec le joueur de premier but, Juan Kelly.

Gladu, le produit local âgé de 25 ans et choix de 16e ronde des Mets de New York en 2017, sera de retour pour une deuxième saison avec les Oiseaux. À ses débuts dans le réseau indépendant en 2019, il a maintenu une moyenne au bâton de .302 et a claqué 21 doubles. Il a aussi dominé la colonne des points produits de l’équipe avec 64, et ce, en seulement 69 matchs.

Kelly, âgé de 25 ans, a maintenu la meilleure moyenne au bâton des Aigles en 2019 avec .321. En 221 apparitions au bâton, il a frappé 13 doubles et 10 coups de circuit, en plus de maintenir un ratio de buts sur balles et retraits au bâton de 34 contre 37. La saison 2019 était la première de Kelly dans le réseau indépendant après sept ans passés dans l’organisation des Blue Jays de Toronto.

«Je suis très heureux d’annoncer le retour de Gladu et Kelly. C’est exaltant de savoir que deux de nos meilleurs joueurs sont de retour pour la saison 2021. Ils apportent une force incroyable à notre équipe, tant en attaque qu’en défense», a confié Rusch.

«Ces gars étaient des priorités pour la saison 2021, et la base qu’ils ont établie est solide pour Les Aigles.»

Alignement 2021

Avant-champ

1B – Juan Kelly, Expérience-2

Voltigeurs

Raphaël Gladu, Expérience-2

Entraîneurs

Matthew Rusch, Gérant

Kyle Lafrenz, Entraîneur des lanceurs