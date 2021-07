Randonnée et apprentissage en forêt

L’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice (AFVSM) reprend enfin son calendrier d’activités.

Dans sa mission d’éducation en lien avec la forêt, elle propose une série de randonnées découvertes ayant lieu dans des sentiers de la région.

Qu’est-ce qu’une randonnée découverte? Ce sont des marches animées par un guide, ouvertes à tous et gratuites. Elles sont d’une durée d’entre 2h et 3h, et ont lieu dans des sites sans frais d’accès. Chaque participant doit réserver sa place et est responsable d’assurer son transport jusqu’au site de randonnée.

Parc de l’Île Melville de Shawinigan

Plusieurs randonnées figurent au programme cet été, à commencer par une randonnée au Parc de l’Île Melville de Shawinigan le 17 juillet entre 9h30 et 12h. Les participants pourront découvrir ou redécouvrir le site du secteur des Chutes du Parc de l’Île Melville. En plus de faits intéressants sur les arbres, arbustes et plantes, la légende du trou du diable ainsi que l’histoire de ce site ayant marqué le développement de Shawinigan seront relatés.

Aire écologique Ogden, Trois-Rivières

Le 7 août entre 9h30 et 11h30, venez sillonner ce parc longeant le ruisseau Ogden, dans le secteur du Cap-de-la-Madeleine. Interprétation de la flore et de la faune de cette forêt de feuillus sont au menu. Présentant peu de dénivelée, cette randonnée est adaptée aux gens de tous âges.

Boucle des falaises, Grandes-Piles

Le 28 août entre 9h et 12h, l’AFVSM propose une sortie s’adressant aux randonneurs en bonne forme physique, puisque la boucle débute par une montée escarpée. Les efforts seront récompensés par des points de vue admirables sur la rivière Saint-Maurice.

Parc Coeur Nature, Saint- Narcisse

Puis, le 11 septembre entre 10h et 12h, tous sont invités à une incursion dans l’écosystème exceptionnel d’une tourbière qui permettra d’apprendre à reconnaître certaines plantes spécifiques à ce milieu, et d’observer les particularités des arbres qu’on y retrouve. Vous en repartirez avec une meilleure compréhension de ce type de milieu humide, remplissant de nombreuses fonctions écologiques.

Inscription: Camille Trudel au 819-536-1001, poste 226 ou par courriel au visite@afvsm.qc.ca