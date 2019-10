Ram 2500 Power Wagon 2020

Whistler, Colombie-Britannique- L’histoire du Power Wagon remonte à la seconde guerre mondiale. En 1945, Dodge fabrique des Power Wagon pour le transport d’armement militaire. Comme ce transport se faisait très souvent dans des conditions difficiles, ce camion devait être capable de franchir à peu près tous les obstacles sur son chemin. Dodge en a construit plus de 225 000 durant la Seconde Guerre mondiale. Basées sur le même châssis, 95 000 autres unités ont pris la route entre 1945 et 1968 pour des utilisations civiles comme des remorqueuses, des camions de pompier et autres. D’autres générations de Power Wagon ont suivi jusqu’en 1980 avant de prendre un temps d’arrêt et de revenir en 2005.

Gros très gros

Ce Ram HD redessiné l’an dernier n’a rien perdu de son facteur intimidant. Au contraire, l’avant du véhicule fait presque peur. Il joue non seulement d’audace, mais la garde au sol très élevé le rend encore plus imposant. Notre modèle d’essai ne possédait pas de marchepied pour ne pas nuire à sa capacité de franchissement. Nous avions pratiquement besoin d’une échelle pour grimper à bord. Pour bien différencier les différentes versions des modèles HD, il y a six différents styles de calandres. Trois styles de phares sont livrables en option: halogènes, à DEL complet/réflecteur et à DEL complet/projecteur avec phares autodirectionnels se déplaçant de jusqu’à 15 degrés dans la trajectoire prévue. Vous avez aussi le système de rangements extérieur Rambox toujours en place. Donc, au premier coup d’œil, les escapades hors route ne viennent pas tout de suite en tête de liste des choses à faire avec cette bête de gros calibre.

Prêt pour l’aventure

Avant de prendre la route pour le sommet de Sproatt Mountain à plus de 1 545 mètres d’altitude, les responsables de FCA ont pris quelques minutes pour expliquer un peu le matériel à notre disposition pour aller jouer dans le bois. Ce RAM est sans doute le camion HD le plus compétent lorsque vous quittez le bitume. Le Power Wagon est doté d’une suspension unique haussée à l’usine, de différentiels avant et arrière à verrouillage, d’une barre antiroulis à désaccouplement et d’un treuil de 5 443 kg (12 000 lb). Ce treuil est maintenant composé de nylon ultrarésistant qui remplace le métal qui était dangereux si le câble brisait en créant une sorte d’explosion pourvant causé blessure grave et dommage alors que le nylon brise en tombant simplement su sol si la tension est trop forte. En nouveauté, le Power Wagon comporte une caméra sur 360° qui présente des lignes de guidage pour la caméra orientée vers l’avant afin de contourner les obstacles. Le Treuil intégré monté à l’avant compte un unique guide-câble et un dispositif de retenue de guide-câble avec un nouveau câble synthétique plus facile à manipuler qui ne peut s’emmêler ni s’effilocher. Un ensemble de contenu Power Wagon est toujours disponible sur le modèle Tradesman. Il comprend l’équipement tout-terrain nécessaire tout en conservant les éléments de design du modèle Tradesman. Il y a aussi des plaques de protection partout sous le véhicule sans parler des pneus spécialement conçu pour le hors-route. Vous êtes aussi bien équipé qu’un Jeep Wrangler.

Prêt pour la route

Après avoir grimpé à bord, quelques minutes pour se familiariser avec le nouvel intérieur des modèles HD. Les matériaux s’inspirent maintenant des modèles 1 500 avec une qualité supérieure. Le tableau de bord adopte une nouvelle allure en ramenant les commandes centrales vers le haut pour rendre son accès plus facile pour le conducteur. Notre modèle offrait aussi le système Uconnect 4C avec navigation (en option) muni d’un écran tactile configurable de 12 po qui peut afficher une application, comme la carte de navigation, sur l’ensemble de l’écran de 12 po, ou être divisé en deux pour afficher deux applications simultanément. Des commandes redondantes du système de chauffage, de ventilation et de climatisation et un nouveau bloc de commandes ergonomique amélioré rehaussent la rétroaction et l’apparence. Vous avez aussi un centre d’information du conducteur couleur 3D de 7 po livrable en option avec capacité d’animation et d’une fonction qui permet au conducteur d’un camion Ram de personnaliser les données au sein du groupe d’instruments. Toutes les versions du Ram Heavy Duty sont dotées du démarrage par bouton-poussoir et d’un sélecteur rotatif électronique (moteur V8) pour la boîte de vitesse. Le nouveau sélecteur regroupe aussi de nouveaux boutons, notamment pour le limiteur de vitesse en descente, le verrouillage de l’essieu et la boîte de transfert juste sous la roulette. Inutile de dire que l’espace est très grand et cinq personnes seront très à l’aise en dedans.

Huit kilomètres de montée

Lé départ se faisait sur une pente assez douce, nous avons donc laissé le Power Wagon en mode 4WD high. Le moteur Hemi 6,4 litres qui fournit 410 chevaux et 429 lb-pi de couple est jumelé à une boîte automatique à huit rapports. C’est le seul moteur disponible dans le Power Wagon et il offre une capacité de remorquage de 10 620 livres. Après quelques minutes de montée, un guide nous fait signe d’activer le mode 4L qui permet de distribuer le couple également aux 4 roues et peut même envoyer toute la puissance à une seule roue si les trois autres ne touchent pas au sol. En gamme basse, la vitesse est aussi limitée. Ensuite, les obstacles se présentent sous forme de roches à franchir. Pour donner encore plus de flexibilité nous avons bloqué les différentiels avant et arrière ce qui force les roues avant et arrière à tourner à la même vitesse pour une adhérence maximale su sol. À d’autres endroit nous avons déconnecté la barre antiroulis à l’avant ce qui permet à l’essieu avant de bouger indépendamment du châssis permettant une forte désarticulation augmentant les capacités de franchissement. Après deux heures de route, nous avons atteint le sommet de la montagne pour recommencer le même exercise en redescendant cette fois au volant d’un modèle 1 500 Rebel.

Conclusion

Malgré sa taille et son poids, le Power Wagon est surprenant en mode hors route. Ses pneus très agressifs ne sont pas les plus confortables sur le bitume, mais si votre quotidien vous amène à passer par des endroits inhospitaliers, vous aurez rien à craindre. Cela dit, la suspension plus confortable que ses concurrents HD chez Ford et GM demeure encore raide. C’est le propre d’un modèle HD. Pour régler ce problème le 1 500 Rebel est de loin plus confortable et sera offert pour la première fois en 2020 avec un moteur Diesel, ce qui va sans doute plaire à une certaine partie de la clientèle.

Forces

Capacité de franchissement

Espace dans l’habitacle

Écran tactile

Faiblesses

Suspension un peu raide

Il faut une échelle pour monter à bord

Pneus bruyants et inconfortables sur chemin pavé

