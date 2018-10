Ram 1500 2019 – Plus attrayant

Pour ne pas être à la traîne face à la concurrence, Ram a décidé de refaire une beauté à son modèle 1500 pour 2019. Physiquement, il est plus attrayant avec son nouveau visage sculpté, ses feux arrière à DEL et sa boîte de plus grande dimension qui souligne une nouvelle ligne de profil. La boîte plus haute contribue également à l’aérodynamisme. Ram en a aussi profité pour améliorer plein de petites choses comme le remorquage, la charge utile, l’espace, la technologie, le freinage, l’aérodynamisme, et l’instrumentation.

Habitacle silencieux

Prenons le silence à bord qui se porte mieux grâce à plusieurs facteurs comme la suppression active du bruit qui élimine les bruits indésirables, le pare-brise et la vitre avant fait de verre acoustique. L’étanchéité robotisée des joints contribue également à une amélioration de 36% du niveau de décibels dans l’habitacle. Les vibrations du moteur, lorsqu’il désactive quatre cylindres, sont également annulées par des «modules de masse actifs» montés sur le châssis. L’ambiance à bord est très sereine. Le Canada possède sa version sport unique avec des pare-chocs harmonisés à la couleur de la carrosserie et l’absence de chrome. Avec un prix de base autour de 57 000$, vous avez droit à 4 roues motrices à temps plein – en plus des temps partiels 4H, 4L et 2WD normaux. Le modèle Sport est également équipés de sièges chauffants en tissu / vinyle, un volant chauffant en cuir, un hayon en aluminium verrouillable, des jantes de 20 pouces, deux sorties d’échappement, un bouton poussoir, des volets actifs un écran tactile de 8,4 pouces et un écran de tableau de bord TFT de sept pouces. Les deux sont nets, clairs, attrayants et faciles à utiliser. Un superbe écran de 12 pouces est en option sur certains modèles, de série sur le Limited.

Un Hemi sous le capot

Le choix de moteur n’a pas changé, le V6 Pentastar et l’unique Hemi avec ses 395 chevaux. Le modèle sport vient d’office avec un V8 Hemi de 5,7 litres associé à une boîte automatique à huit rapports, contrôlée par un cadran rotatif. Ce moteur est très souple et ne manque jamais de puissance. La consommation de carburant est évaluée à 11,0 L / 100 kilomètres sur autoroute et à 16,1 kilomètres en ville. Notre modèle d’essai était équipé de la suspension pneumatique en option qui donne un confort de grande classe et permet aussi de surélevé le Ram de 50 mm si l’envie vous prends d’aller jouer dans le bois. Tout ce confort est doublé d’une excellente capacité de remorquage à 12 750 livres et une charge utile de 2 300 livres. Silencieux et confortable, deux grandes caractéristiques à retenir de ce nouveau Ram.

Forces

Silence de roulement

Moteur Hemi efficace

Confort de haut niveau

Faiblesses

V8 gourmand

Suspension pneumatique souvent brisée

Fiabilité perfectible

Fiche Technique

Prix 42 095 à 74 195 $ t&p 1 895 $

CONSOMMATION (100 km) 2RM ville 13,2 L, route 9,0 L 4RM ville 14,0 L, route 9,6 L (est.) • CONSOMMATION ANNUELLE 2RM 1 921 L, 2 497 $ 4RM 2 040 L, 2 652 $ • INDICE D’OCTANE 87 • ÉMISSIONS POLLUANTES CO 2 2RM 4 418 kg/an 4RM 4 692 kg/an

VERSION(S) Camionnette 2 portes/4portes 5 à 6 places 2AR/4RM cabines double et équipe empattements régulier/long Tradesman, Bighorn, Sport, Laramie 4RM empattement régulier Rebel cabine double 2AR/4RM cabine double Longhorn, Limited

GÉNÉRATIONS 1ère 1 981 ACTUELLE 2019

CONSTRUCTION Stirling Heights, Michigan, É-U

COUSSINS GONFLABLES 6 (frontaux, latéraux avant, rideaux latéraux)

CONCURRENCE CATÉGORIE Camionnettes pleine grandeur Chevrolet Silverado, GMC Sierra, Ford Série F, Nissan Titan, Toyota Tundra

COLLISION FRONTALE nm LATÉRALE nm

VENTES EN 2017 AU QUÉBEC 13 606 (-3,6%) AU CANADA 98 465 (+10,6%) (incl. 2500/3500)

DÉPRÉCIATION (%) 38,8 (3 ans)

RAPPELS (2013 à 2018) 24

COTE DE FIABILITÉ nm (2/5 en 2018)

AUDIO Uconnect 4, Apple CarPlay, Android Auto, 3 prises USB et auxiliaire, CD, SiriusXM

NAVIGATION/INTERNET Uconnect 4 Nav 3D, Sirius XM Traffic et Travel / 4GLTE Wi-Fi hotspot

CONNEXION TÉLÉPHONIQUE Bluetooth avec reconnaissance vocale et lecteur de messages texte, recharge sans fil

MOTEUR(S)

(V6) V6 3,6 L DACT + démarreur/alternateur

PUISSANCE 305 ch à 6 400 tr/min

COUPLE 269 lb-pi à 4 175 tr/min + dém/alt. 90 lb-pi

RAPPORT POIDS/PUISSANCE 7,0 à 8,7 kg/ch (est.)

BOITE(S) DE VITESSES automatique à 8 rapports

PERFORMANCES 0 à 100 km/h 8,3 s (est.)

VITESSE MAXIMALE 170 km/h (est.)

(V8) V8 5,7 L ACC, option + démarreur/alternateur, à désactivation de cylindes

PUISSANCE 395 ch à 5 600 tr/min

COUPLE 410 lb-pi à 3 950 tr/min + dém/alt. 130 lb-pi

RAPPORT POIDS/PUISSANCE 5,4 à 6,7 kg/ch

BOITE(S) DE VITESSES automatique à 8 rapports

PERFORMANCES 0 à 100 km/h 7,0 s (est.)

VITESSE MAXIMALE 190 km/h (est.)

CONSOMMATION (100 km) 2RM ville 15,2 L route 10,7 L 4RM 15,7 L, route 11,0 L (est.) (octane 89, octane 87 utilisable)

ANNUELLE 2RM 2 244 L, 2 917 $ 4RM 2 312 L, 3 006 $

ÉMISSIONS DE CO 2 2RM 5 161 kg/an 4RM 5 318 kg/an

SÉCURITÉ ACTIVE (certains en option) Avertisseur d’impact imminent avec freinage autonome, régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-départ, phares directionnels, avertisseur d’obstacle latéral, incluant ceux de la remorque, avertisseur d’obstacle arrière, avertisseur de sortie de voie et aide au maintien de voie, contrôle de louvoiement de la remorque, limiteur de vitesse en descente, radar avant et de recul avec freinage autonome, système de priorité des freins, caméra de recul, caméra 360º

SUSPENSION avant/arrière indépendante/pont rigide (susp. pneumatique en option)

FREINS avant/arrière disques, avec récupération d’énergie (option dém/alt.)

DIRECTION à crémaillère, assistée électriquement

PNEUS Tradesman/Big Horn/Laramie P275/65R18 Sport/Longhorn/Limited P275/55R20 option Limited 22 po Rebel LT275/75R18 Tout-terrain 32 po. sur jantes 18 po, 20 po en option

DIMENSIONS

EMPATTEMENT 3 569 à 3 899 mm

LONGUEUR ND

LARGEUR 2 085 mm

HAUTEUR 1 966 mm

POIDS 2 127à 2 660 kg (est.)

DIAMÈTRE DE BRAQUAGE 14,1 à 14,8 m

RÉSERVOIR DE CARBURANT 98 L

BATTERIES (hybride léger) 0,3 kWh

CHARGE UTILE 1 043 kg

CAPACITÉ DE REMORQUAGE 3 824 à 5 761 kg