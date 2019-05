Rallye des bonnes causes: une journée à la découverte de Pointe-du-Lac

La 4e édition du Rallye des bonnes causes se déroulera le 25 mai prochain dans plusieurs lieux du secteur Pointe-du-Lac.

La désormais traditionnelle méga vente de garage, qui se tiendra au Centre d’éducation populaire de Pointe-du-Lac (490, rue Grande-Allée), fera place à une soixantaine d’exposants. D’autres organisations ouvrent aussi spécialement leurs portes pour l’occasion.

C’est le cas du Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac qui proposera une journée porte ouverte, tandis que Plein Air Ville-Joie fera découvrir les activités disponibles au public. Un rallye découvertes visant à faire découvrir les attraits du secteur attend également les visiteurs.

De son côté, la bibliothèque Simone-L.-Roy proposera aux visiteurs de participer à un rallye dans ses locaux. Le club de boxe de Pointe-du-Lac, GO Boxe 3R, organise une initiation à la boxe et diverses activités, alors que l’école d’art équestre Beauvallon fera découvrir l’art équestre aux petits comme aux grands.

«Il s’agit d’un bel exemple de concertation entre différents partenaires organisateurs de Pointe-du-Lac. Notre secteur gagne énormément à être connu et ce lien entre nos différentes organisations est une richesse pour notre communauté. De nouvelles organisations se sont greffées à l’événement pour permettre aux participants de vivre une expérience dynamique et agréable, en effectuant le rallye proposé», souligne François Bélisle, conseiller municipal du district de Pointe-du-Lac et président d’honneur du Rallye des bonnes causes.