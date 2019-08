Rallycross: Niclas Grönholm aux commandes

Le 50e Grand Prix de Trois-Rivières s’est officiellement mis en branle. Les deux premières séances de qualifications en Rallycross ont été dominées par Niclas Grönholm. Les premières courses de Superquad, Supermoto et Rallycross des Amériques #2 avaient aussi lieu en soirée.

Grönholm devance Guerlain Chicherit et Rokas Baciuska. «Nous avons connu une bonne journée», a-t-il lancé, tout sourire. «La première séance n’était pas parfaite et on s’est repris lors de la deuxième. Je suis très content que la voiture soit bonne sur la piste, car on a un peu plus de difficultés sur la terre battue.»

Rappelons que quelques équipes de tête ont décidé de se retirer de la série de Rallycross FIA World, faisant en sorte que plusieurs gros noms ont quitté le navire. C’est le cas pour le vainqueur des deux dernières épreuves présentées à Trois-Rivières et champion au classement des pilotes en 2018, Johan Kristoffersson, qui roulait chez Volkswagen. Mattias Ekstrom (2e au championnat 2018), Sébastien Loeb (4e en 2018) et Kevin Eriksson ont aussi changé de volant, alors que le vainqueur de la première édition de Rallycross FIA World présentée à Trois-Rivières, Petter Solberg, s’est retiré de la compétition.

Après six épreuves, Kevin Hansen domine le classement des pilotes avec 131 points devant son frère Timmy (125). Bakkerud suit non loin dernière avec 109 points. Grönholm (96), Janis Baumanis (89) et Timur Timerzyanov (78) occupent les positions 4, 5 et 6 au classement.

Rallycross FIA World

Podiums au GP3R

2014 : Solberg, Marklund et Timerzyanov

2015 : Davy Jeanney, Toomas Heikkinen et Tanner Foust

2016 : Timmy Hansen, Bakkerud et Kristoffersson

2017 : Kristoffersson, Solberg et Loeb

2018 : Kristoffersson, Timmy Hansen et Loeb

Du côté du Superquad, Dany Fiset a rapidement pris les commandes de l’épreuve devant Raphaël Barrette, de Saint-Justin, et de Samuel Raymond.

Fiset et Barrette se sont livré une chaude lutte devant jusqu’à ce que Barrette ne commette une erreur à la sortie d’un saut au 14e tour. Raymond allait le passer et il n’allait pas s’arrêter là dans sa quête, s’emparant de la première place dans l’avant-dernier tour.

Barrette a concédé la troisième marche du podium à Geremy Pichette, terminant au 4e échelon. De son côté, Sylvain Arseneault n’était pas en piste.

En Supermoto Amateur, c’est Nick Reimer qui s’est hissé au sommet dès les premiers tours, devant un Steve Pasco très assoiffé. David Gauthier roulait pour sa part en troisième place. Et bien Pasco est venu l’emporter dans les tout derniers instants devant Reimer, tandis que Gauthier allait terminer au troisième rang. Le Trifluvien Gabriel Boisvert a terminé 7e. Pasco remportait donc la catégorie Lites Pro Reimer et Brian Gray.

La dernière épreuve – Pro Brawl – mettait en vedette Gage McAllister, pilote qui domine le circuit trifluvien depuis 2 ans. Ce dernier s’est rapidement occupé de prendre le premier rang devant Jake Laforge et Tommy Lemieux. Les trois pilotes n’ont jamais été embêtés dans leur position, surtout pas McAllister qui avait 12 secondes d’avance sur son plus proche poursuivant.

La première course du Rallycross des Amériques #2 (ARX2) avait elle aussi lieu en début de soirée. Fraser McConnell s’est rapidement hissé devant Conner Martell et Cole Keatts. Le meneur a emprunté le Joker au 5e tour, réussissant sa manœuvre de sortir tout juste devant Martell et filant vers la victoire. Martell et Keats allaient ensuite compléter le podium.

Photo (s) Hebdo Journal – Marie-Eve Alarie