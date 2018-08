Rallycross FIA : Sebastien Loeb en tête après deux séances

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie - Hebdo Journal

GP3R. Sebastien Loeb a dominé la deuxième séance de qualifications sur le circuit trifluvien, lui sécurisant le premier rang au terme des deux épreuves. Le meneur au classement actuel et champion de l’édition 2017, Johan Kristoffersson, a fait le septième meilleur temps.

C’est Mattias Ekstrom qui s’est hissé 2e, devant Petter Solberg. Andreas Bakkerud est quant à lui au 4e rang.

Loeb (3 min 23.489 sec) a également dominé la première séance de qualifications, devant Ekstrom (3 min 24.112 sec). Solberg (3e) a lui aussi brillé lors de cette première séance, coiffant Kevin Eriksson au fil d’arrivée. Bakkerud (10e) a quant à lui pris le 3e rang de cette vague, tandis que Kristoffersson (3 min 31.214 sec), ne devait pas être heureux avec sa 4e place, 11e rang au total.

Kristoffersson a pris la troisième place lors de la deuxième vague de qualifications, alors que Bakkerud s’est de nouveau imposé. Son temps de 3 min 24:269 sec lui donnait cependant le 4e rang au total.

Rappelons que… Kristoffersson s’amène encore en tant que favori, lui qui domine le classement des pilotes et qui a remporté le dernier chapitre présenté en Suède. Kristo avait pris le 3e rang au Grand Prix de Trois-Rivières en 2016, avant de l’emporter lors de l’édition 2017.

Après six épreuves, il domine le classement par 40 points devant Bakkerud, qui lui n’a que six points d’avance sur le vainqueur 2014 en sol trifluvien, Solberg (119 points). Non loin derrière suivent les Loeb (117 pts), Hansen (116 pts) et Ekstrom (114 pts).

Une chaude lutte est de nouveau à prévoir pour dimanche. Si Bakkerud ou Loeb parvenait à l’emporter, il s’agirait donc d’un cinquième vainqueur différent en autant d’épreuves en Mauricie.

Deux autres séances de qualifications sont prévues dimanche, soit à 8h55 et à 11h10. La course maîtresse est prévue à 15h.

Gagnant 2017: Johan Kristoffersson, devant Petter Solberg et Sebastien Loeb

Gagnant 2016: Timmy Hansen, devant Andreas Bakkerud et Johan Kristoffersson

Gagnant 2015: Davy Jeanney, devant Toomas Heikkinen et Tanner Foust

Gagnant 2014: Petter Solberg, devant Anton Marklund et Timur Timerzyanov

Rallycross RX2: Un habitué en tête après deux séances

Oliver Eriksson (victorieux au GP3R en 2015 et 3e place en 2016) a pris la tête des séances de qualifications ce samedi. Il est suivi de près par Guillaume De Ridder et Ben-Philip Gundersen.

De Ridder avait dominé la première séance avec seulement 117 centièmes de seconde sur Eriksson. Martell pointait au 3e rang, lui qui a chuté au 4e échelon.

Le vainqueur de l’épreuve 2017, Cyrill Raymond, n’y est pas ce week-end, lui qui évolue dans le Championnat d’Europe de Rallycross cette saison. Deux autres séances de qualifications sont prévues dimanche, soit à 8h55 et à 11h10. La course maîtresse est prévue à 15h.

