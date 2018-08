Rallycross FIA : Johan Kristoffersson l’emporte de nouveau

GP3R. La lutte s’annonçait féroce du côté du Rallycross FIA World alors que Johan Kristoffersson avait remporté 5 des 6 épreuves cette saison, en plus du Grand Prix de Trois-Rivières 2017. Et bien ce dernier a récidivé en sol trifluvien.

La table était mise pour les amateurs de course. 6 excellents pilotes avaient 6 tours à faire avant de compléter leur week-end.

Johan Kristoffersson s’est emparé de la position de tête dès le départ, devant Timmy Hansen et Mattias Ekstrom. Petter Solberg et Sébastien Loeb suivaient derrière.

Solberg a opté pour le joker dès le 2e tour, pendant que Kristo accentuait son avance devant. Ekstrom a cédé sa 3e place à Loeb au 3e tour en empruntant le joker.

Timmy Hansen allait conserver la deuxième marche du podium jusqu’à la toute fin, derrière le vainqueur 2017 et devant Loeb.

Kristoffersson dominait au terme des quatre séances de qualifications, terminant au premier rang devant Loeb et Solberg.

Dans la première demi-finale, Kristoffersson et Ekstrom n’ont jamais été embêtés, eux qui se sont hissés en tête tandis que Solberg suivait derrière. Au deuxième tour, ce dernier est tombé 4e en empruntant le joker. Mais Solberg allait reprendre son accès pour la finale au dernier tour, éliminant du même coup Niclas Gronholm.

Dans la deuxième demi-finale, un époustouflant départ a placé Bakkerud et Loeb en tête, devant Hansen. Ce dernier est même parvenu à conserver sa 3e place en empruntant le joker. Ensuite relégué 3e, Bakkerud a tenté de sauver les meubles avec une roue arrière endommagée, mais Janis Baumanis lui a volé sa troisième place. Coup de théâtre en fin de piste alors que Loeb a perdu le contrôle de sa voiture. Seul Baumanis est parvenu à le rejoindre.

Rappelons qu’après six épreuves, Kristo dominait le classement par 40 points devant Bakkerud, qui lui n’avait que six points d’avance sur le vainqueur 2014 en sol trifluvien, Solberg (119 points). Non loin derrière suivaient les Loeb (117 pts), Hansen (116 pts) et Ekstrom (114 pts).

Championnat RX2: 2e victoire en 4 ans pour Eriksson

Oliver Eriksson (victorieux au GP3R en 2015 et 3e place en 2016) et Conner Martell (Vermont) ont pris les positions 1 et 2 dès les premiers instants, tandis que Sami-Matti Trogen frappait le mur de pneus. Cole Keatts a ensuite pris la 3e place lorsque Guillaume De Ridder a emprunté le joker.

Coup de théâtre pour Martell au troisième tour alors qu’il est à son tour entré en collision avec le muret de pneus. Eriksson, De Ridder et Keatts allaient ensuite constituer le podium RX2 pour l’édition 2018.

Sans surprise, Eriksson et Martell avaient fait un sans-faute lors de la demi-finale, se hissant devant Henrik Krogstad. Ce dernier allait cependant perdre sa place en finale lorsqu’il a été surpris par Trogen en empruntant le joker.

Dans l’autre demi-finale, Keatts a rapidement pris les commandes, alors que De Ridder aura attendu au 3e tour pour se hisser en deuxième place. Vasily Gryazin allait ensuite dépasser Keatts à son tour avant de coiffer De Ridder au dernier tour alors que celui-ci empruntait le joker.

Le vainqueur de l’épreuve 2017, Cyrill Raymond, n’y est pas ce week-end, lui qui évolue dans le Championnat d’Europe de Rallycross cette saison.