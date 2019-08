Rallycross: Andreas Bakkerud le nouveau maître à Trois-Rivières

Le 50e Grand Prix de Trois-Rivières se mettait en branle ce week-end avec les traditionnels bolides de Rallycross. La porte était toute grande ouverte à un nouveau champion avec le retrait du vainqueur des deux dernières éditions trifluviennes, Johan Kristoffersson.

C’est finalement Andreas Bakkerud qui est venu remporter la grande finale du Rallycross FIA World présentée en fin d’après-midi.

Bakkerud a rapidement pris les commandes devant Janis Baumanis et Kevin Hansen, tandis que Timur Timerzyanov y allait pour la stratégie du Joker. Hansen est entré en collision avec Anton Marklund au 3e tour, lui permettant tout de même de rester en 3e place. Ce même Hansen allait faire un tête-à-queue le tour suivant, l’écartant de toutes chances de podium. Bakkerud n’a jamais eu de problème devant, filant vers la victoire. Baumanis et Timerzyanov sont venus compléter le podium.

«Ça fait trois ans que je n’avais pas gagné, et quelque chose comme 950 jours (finalement 981 pour être exact) alors quand j’étais chez moi, je me demandais toujours ce que j’allais dire lorsque j’allais remporter une course. Honnêtement, je suis sans mot (rires)», a-t-il commenté.

«Ce n’était pas la course (Trois-Rivières) que je pensais gagner, surtout que je ne pensais pas que le circuit allait être bénéfique pour nous. Janis (Baumanis) m’a dit que j’étais lent sur la terre battue et je le savais à cause d’un ou deux bris. Je poussais le plus possible sur l’asphalte.»

Il s’agit d’une première victoire en carrière à Trois-Rivières pour Bakkerud en six présences.

«C’est plaisant de se retrouver sur le podium entre ces deux pilotes-là», a ajouté Baumanis. «C’est ma 4e ou 5e finale cette saison. J’ai une équipe qui travaille tellement fort, souvent même la nuit, alors ç’a rapporté encore aujourd’hui.»

«Lorsque j’ai touché le mur, j’ai perdu trous ou quatre secondes alors c’est un cadeau pour moi de finir en 3e position», a pour sa part témoigné Timerzyanov. «Ce sont des choses qui arrivent en course et aujourd’hui, j’ai été tout de même chanceux.»

Dans la première demi-finale, Timerzyanov avait pris les commandes devant Baumanis et Niclas Grönholm. Grönholm s’est retrouvé 4e place au 4e tour alors que Kevin Hansen est passé devant alors qu’il empruntait le Joker. Baumanis a ensuite offert tout un spectacle lorsqu’il est sorti du Joker en conservant sa 2e place devant Hansen. Timerzyanov n’a jamais été embêté devant, tandis que Baumanis et Hansen obtenaient aussi leur place en finale.

Dans la deuxième demi-finale, Bakkerud s’était hissé devant Guerlain Chicherit et Liam Doran, tandis que Krisztian Szabo empruntait le Joker à son premier passage. Chicherit a pris le Joker au 3e tour, conservant sa 2e place devant Doran, victime d’un léger accrochage. Bakkerud y est allé finalement d’un parcours sans-faute, obtenant sa place en finale avec Chicherit et Anton Marklund. Ce dernier a devancé Doran au dernier tour alors que celui-ci devait emprunter le Joker.

Grönholm, écarté de la grande finale, avait dominé les quatre séances de qualifications avec 50 points devant Baumanis (45 points) et Chicherit (42 points). Kevin Hansen était 7e, alors que son frère Timmy connaissait un week-end cauchemardesque comme en fait foi sa 15e place.

Podiums au GP3R

2014 : Petter Solberg, Anton Marklund et Timur Timerzyanov

2015 : Davy Jeanney, Toomas Heikkinen et Tanner Foust

2016 : Timmy Hansen, Andreas Bakkerud et Johan Kristoffersson

2017 : Johan Kristoffersson, Petter Solberg et Sebastian Loeb

2018 : Johan Kristoffersson, Timmy Hansen et Sebastian Loeb

2019 : Andreas Bakkerud, Janis Baumanis et Timur Timerzyanov

Après six épreuves, Kevin Hansen dominait le classement des pilotes avec 131 points devant son frère Timmy (125). Ce dernier n’a pas pris le départ en demi-finale. Bakkerud suivait non loin dernière avec 109 points. Grönholm (96), Janis Baumanis (89) et Timur Timerzyanov (78) occupaient les positions 4, 5 et 6 au classement.

Outre Kristoffersson, Mattias Ekstrom (2e au championnat 2018), Sébastien Loeb (4e en 2018) et Kevin Eriksson ont aussi changé de volant, alors que le vainqueur de la première édition de Rallycross FIA World présentée à Trois-Rivières, Petter Solberg, s’est retiré de la compétition.

Rallycross des Amériques ARX | Pas moins de sept voitures se battaient en grande finale. Tanner Foust a complété le premier tour en tête devant Cabot Bigham et Scott Speed. Patrick Sandell a vu ses espoirs anéantis au 2e tour alors qu’il a été poussé dans un mur de pneus. Foust s’est fait surprendre par Speed au 5e tour (de 6) alors qu’il devait emprunter le Joker. Speed allait ensuite se faire se surprendre par Foust, et même Bigham, au dernier tour alors que c’était à son tour d’utiliser le Joker. Foust est donc monté sur la première marche du podium devant Bigham et Speed.

Rallycross des Amériques ARX 2 | La foule a encore eu le droit à tout un spectacle entre Fraser McConnell et Conner Martell. Le vainqueur de la première épreuve l’a de nouveau emporté devant Martell, tandis que Cole Keatts complétait le podium. McConnell (141 points) a donc accentué son avance sur Keatts (120) au championnat des pilotes.

Photo (s) Marie-Eve Alarie – Hebdo Journal