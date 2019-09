Rabaska : la première étape est l’affaire de L’As du Piano

La première étape de la Classique internationale de canots de la Mauricie aura été marquée par une forte compétition, entre les deux premières équipes en tête du classement : les Spartiates et l’As du Piano. C’est cette dernière qui a franchi la première le fil d’arrivée.

«Ç’a été extrêmement serré, mais c’est ça qu’on avait en tête, raconte Guillaume Lamontagne, membre de l’équipe. On a voulu prendre de l’avance et la conserver jusqu’à la fin, mais ça a été côte à côte pendant trois heures de temps. Il n’y avait pas de répit, à fond la caisse ».

On veut garder le même niveau de conservation chez l’As du piano pour demain et lundi, car on ne sait ce qui peut arriver. Le départ en rabaska aura lieu à 9h30, du pont de Mattawin (Trois-Rives).

Voici les résultats :

1 -4:47:11 As du piano

2- 4:47:46 Spartiates Houle Asphalte

3- 4:52:10 Hockey Lemay

4- 4:54:01 Gervais Auto

5- 4:55:28 Drakkar de Beauce

6- 4:55:52 Clinique Stratégie Santé

7- 4:56:18 Tinkler

8- 4:56:29 Canotage Beauce

9- 4:56:33 Desjardins Waterloo

10- 5:03:29 Richelieu Lynch Design