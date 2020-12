QW4RTZ veut faire vivre la magie de Noël

La musique a toujours été au cœur du temps des fêtes des membres du groupe QW4RTZ, notamment lors qu’ils chantaient dans les messes de Noël avec les Petits Chanteurs. Ce n’est donc pas une surprise de voir Louis Alexandre Beauchemin, François Pothier-Bouchard, Philippe Courchesne-Leboeuf et François «Fa2» Dubé se lancer dans la réalisation d’un album de Noël.

«C’est une période magique pour nous. Ça fait longtemps qu’on a en tête de faire un album de Noël, mais on sait que c’est un grand défi qu’on se lance. Mais on a l’impression que c’est naturel pour nous d’aller vers un album de Noël…et il est temps de détrôner Michael Bublé du top des ventes d’albums de Noël», lance en riant Philippe Courchesne-Leboeuf, membre de QW4RTZ.

Ce troisième album, qui devrait être prêt pour le temps des fêtes 2021, regroupera autant des classiques de Noël, toujours dans la formule a capella caractéristique à la formation. QW4RTZ travaille également sur certains titres originaux pour compléter l’album.

«C’est un long processus créatif, mais on essaie de se lancer aussi dans la création de quelques chansons originales. On présentement deux ou trois chansons originales en chantier. On est accompagné par des gens du milieu dans le processus et c’est super excitant comme défi», confie Philippe Courchesne-Leboeuf.

Le quatuor avait déjà créé une chanson originale pour l’organisme sans but lucratif SOPAR-Bala Vikasa auprès duquel QW4RTZ s’implique.

«On sait que les gens sont plus critiques envers les chansons des Fêtes. On l’est aussi immensément envers nous. On s’aligne sur des chansons qui ne traitent pas nécessairement de Noël, mais qui s’inspirent plutôt des thèmes de la famille, du temps de pause qui vient avec les Fêtes. Bref, des thématiques proches de nous», explique-t-il.

Le groupe a tenu une campagne de financement participatif par le biais de la plateforme La Ruche, campagne qui a été réussie à temps. L’objectif était d’amasser 19 000$ pour contribuer à la réalisation de l’album. Plusieurs contreparties étaient offertes aux contributeurs.

«Aucun de nos albums n’aurait vu le jour sans nos fans. Leur soutien nous donne confiance et on sent que ce projet peut avoir une vie. On espère pouvoir commencer à enregistrer en studio cet été», conclut Philippe Courchesne-Leboeuf.