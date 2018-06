QW4RTZ prépare un spectacle unique

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

FESTIVOIX. QW4RTZ a obtenu une carte blanche du FestiVoix pour concevoir un spectacle spécial pour souligner le 25e anniversaire de l’événement. Et le quatuor vocal a décidé d’en profiter…!

François Pothier Bouchard, Louis Alexandre Beauchemin, Philippe Courchesne et François «Fa2» Dubé ont sauté sur l’occasion pour inviter des amis, tous d’excellents chanteurs, pour organiser un spectacle entièrement a capella de grande envergure.

On retrouvera notamment Gabriela, Breen Leboeuf, Trois-Quatre, Alexandre Désilets, Karim Ouellet, les Petits Chanteurs de la Maîtrise du Cap, un chœur de l’école Val-Marie et deux <@Ri>beat boxers<@$p>.

«On a décidé de se gâter, lance Philippe Courchesne. C’est un honneur de se faire confier un show spécial pour la 25e édition, qui coïncide avec la fête de Trois-Rivières. On veut faire spectacle qui va lever! On le fait une seule fois.»

«La vaste majorité des numéros et arrangements sont des premières. On aura beaucoup d’invités, ce qui implique beaucoup de nouveaux arrangements musicaux et de nouvelles chansons, poursuit François Pothier Bouchard. On a invité des grandes voix et de grands créateurs. On leur a dit: «On fait une de tes chansons et une autre que tu aurais le goût de chanter et on la fait ensemble».

On verra ainsi Karim Ouellet interpréter Paradise City de Jean Leloup et Breen Leboeuf attaquer Hurt d’après la version de Johnny Cash.

«On a l’impression que c’est seulement à Trois-Rivières qu’on pouvait réaliser ce défi parce que ça prend des gens en qui on a confiance et qui avaient le goût d’embarquer dans ce projet fou! En ce moment, tout le monde en fait plus que son propre mandat», ajoute Louis Alexandre Beauchemin.

Il faut dire que le FestiVoix a une place spéciale dans le cœur des quatre chanteurs: QW4RTZ a littéralement grandi avec l’événement.

La première apparition du groupe, sous l’ancien nom High-Shop, remonte à 2008. Le groupe avait reçu un appel de dernière minute pour remplacer, au pied levé, un autre groupe vocal qui ne pouvait se présenter.

«On était allé aux Ailes de la Mode. Il y avait cinq chemises pareilles. On en a pris quatre dans des couleurs différentes. Disons qu’on était pressé!» raconte François Pothier Bouchard.

«Je me souviens de ce coup de fil. On était nerveux de faire ce spectacle. C’était nos débuts à l’International de l’Art Vocal, qui est devenu le FestiVoix. Tranquillement, on a fait les petites scènes, des premières parties, on a fini par avoir des micros… Notre carrière commençait à éclore. Il y a un certain accomplissement de faire le 25e anniversaire du FestiVoix», complète Louis Alexandre.

«Dans les dernières années, on a eu de super belles expériences ici. Sur la scène des Voix Multiples, c’était malade! Ils ont dû fermer le site parce que c’était complet. À ce moment-là, c’était la plus grosse foule qui s’était déplacée pour nous voir, pour voir QW4RTZ. (…) Si tout va bien, le party va lever en maudit!» conclut François «Fa2» Dubé.

QW4RTZ: concert spécial 25e | Scène des Voix Populaires | 4 juillet, 21h