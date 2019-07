QW4RTZ chante l’été

Le quatuor vocal QW4RTZ a lancé son traditionnel Mashup estival dans lequel le groupe reprend trois des plus gros succès de l’été en version a cappella: I Don’t Care (Ed Sheeran et Justin Bieber), Old Town Road (Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus) et la chanson de K-pop Boy With Luv (BTS feat. Halsey).

D’ailleurs, pour interpréter cette dernière chanson, le groupe a pris des leçons de coréen avec des coachs privés.

La réalisation du vidéoclip est à nouveau co-signée Simon Bourque et Jérémie Brochu Dufour, fidèles collaborateurs de QW4RTZ.

Le quatuor sera en spectacle à Trois-Rivières le 13 octobre prochain.