Quoi lire cet été?

Voici quelques suggestions de lecture proposées par l’auteur Bryan Perro, en collaboration spéciale.

Le Mystère du triangle des Bermudes de Richard Winer

Je me rappelle avoir lu, à treize ou quatorze ans, un livre sur le mystère du Triangle des Bermudes. Le texte, sous ses apparences savantes traitant d’une présence extraterrestre dans cette zone particulière de l’océan Atlantique, m’a littéralement conquis. Je l’ai dévoré d’une couverture à l’autre, relisant même des chapitres entiers pour m’assurer d’en avoir bien saisi le propos. Observant de plus en plus le ciel et les étoiles, je me souviens m’être demandé s’il existait bel et bien, ailleurs, sur les planètes lointaines, d’autres formes de vie capables de s’organiser en société.

Bob Morane de Henri Vernes

Lorsque le très célèbre Bob Morane le croise pour la première fois dans une maison de jeu suspecte des Indes orientales, il en est tout retourné. Le héros sait qu’il s’agit du plus terrifiant des malfrats que le monde a engendrés. Pour les admirateurs de Morane, il est aussi le pire vilain de toute la littérature d’aventures du vingtième siècle, le méchant «niveau supérieur» de tous les livres d’action.

Ma course autour du monde de Mario Bonenfant

Si vous vous souvenez, La Course autour du monde était une émission hebdomadaire. Cette année-là, des cinéastes amateurs de la France, du Luxembourg, de la Suisse et du Canada ont sillonné le globe, caméra Super 8 à la main, à la recherche de sujets de reportages à présenter aux téléspectateurs, certes, mais également à un jury. Ce récit fut un livre marquant de la fin de mon adolescence, et il m’a suivi tout au long de mon année d’études au Portugal, où je l’ai d’ailleurs laissé…

Récit d’une émigration de Fernand Dumont

Récit d’une émigration de Fernand Dumont est la narration d’un Québec en évolution. Comme il est impossible de sortir l’homme du courant social qui l’entraîne, un homme qui se raconte parle inévitablement de tous les hommes de sa communauté. L’histoire de l’émigration de Dumont est un merveilleux récit ethnologique des moeurs et coutumes, des limites et des grandeurs, du quotidien et de l’infini d’un peuple qui voyage dans le temps.

Les structures anthropologiques de l’imaginaire de Gilbert Durand

“Il n’y a pas de lumière sans ténèbres mais les ténèbres existent sans lumière”. C’est sur cette idée de Gilbert Durand que prend forme l’analyse anthropologique de l’imaginaire des peuples. Une symbolique vivante et tenace gravite autour de l’homme depuis la « nuit » des temps. Conditionnant l’imagination des groupes humains, la représentation de la peur, de l’incertitude et du doute est à la base d’une mythologie fortement constituée d’archétypes fondateurs de fantasmes et de représentations divines. Un délice pour ceux qui aiment se creuser la tête!

Psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim

L’enfance, c’est aussi notre enfance. Un des livres les plus excitants que j’ai croisé. On nous révèle que finalement, le petit chaperon rouge désire, en réalité, se faire le grand méchant loup. C’est troublant ce qui se passe dans la tête des enfants et dans les mots, les symboles des conteurs !