Quinze projets artistiques et littéraires se partagent 191 000$

Dans le cadre du deuxième appel de projets du Programme de partenariat territorial de la Mauricie, 13 artistes et deux organismes artistiques de la Mauricie se partagent une aide financière de 191 000$.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, les MRC des Chenaux, de Maskinongé et de Mékinac, les Villes de Shawinigan et de Trois-Rivières, en collaboration avec Culture Mauricie ont dévoilé les créateurs qui reçoivent une aide pour réaliser leurs projets.

Il s’agit de Jean Boileau (Trois-Rivières), Cindy Bédard (MRC de Mékinac), Emilie Duchesne (Shawinigan), Lynn Garceau (Shawinigan), Roxanne Lacourcière (Shawinigan), Fontaine Leriche (Trois-Rivières), Nancy Montour (Trois-Rivières), Sylvain Poirier (MRC de Maskinongé), Gabrielle Proulx (Trois-Rivières), Claudine Rivest (Trois-Rivières), Nadège St-Arnaud (MRC de Maskinongé), Marie-Sol St-Onge (Trois-Rivières) et Josette Villeneuve (Shawinigan).

Les projets de deux organismes ont aussi été retenus: Initiatives 1-2-3-4 (MRC de Maskinongé) et la Société des écrivain.e.s de la Mauricie (Trois-Rivières).

À noter que parmi les projets soutenus, deux artistes reçoivent une première bourse du Conseil, grâce à une bonification financière des ententes territoriales accordée par le gouvernement du Québec dans le cadre du Plan de relance économique du secteur culturel.

Le programme de partenariat territorial de la Mauricie est issu d’une entente conclue en 2019 pour laquelle un montant total de 468 000$ a été investi par les partenaires. Ce montant, réparti sur 3 ans (2019-2022), assure la mise en œuvre du programme qui permet de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité. Un dernier appel de projets est à venir dans le cadre de cette entente en 2021.