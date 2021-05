Les couvreurs, en plus de toutes les tâches qu’ils doivent effectuer lors de la réfection d’une toiture, doivent en plus prendre le temps d’assembler eux-mêmes les drains de toiture, solins de cheminée, boîtes d’étanchéité et évents de plomberie.

Cependant, il existe des produits préfabriqués qui peuvent non seulement leur faciliter la tâche, mais qui font également sauver du temps, ce que les clients peuvent apprécier. Mais quels sont les principaux accessoires préfabriqués de toiture ?

Les avantages des accessoires préfabriqués de toiture

Puisqu’ils sont faits en une seule pièce, les accessoires préfabriqués de toiture sont faciles à installer, sans oublier que cela en fait une installation qui est rapide. En effet, aucun assemblage et aucune soudure ne sont nécessaires, à part une soudure de finition. Cela fait économiser du temps et de l’argent aux entrepreneurs en toiture, et en bout de ligne, aux clients. Enfin, ces accessoires peuvent être installés sur tous types de revêtement de toiture, et autant sur les toitures résidentielles que commerciales ou industrielles.

Quels sont les principaux accessoires préfabriqués de toiture ?

Plusieurs pièces importantes d’une toiture sont disponibles en version préfabriquée, dans divers matériaux adaptés à celui du revêtement de la toiture en tant que tel. En voici quelques-uns parmi les plus populaires :

– Le drain de toiture : le drain de toiture préfabriqué est conçu en un seul morceau incluant son plateau d’encrage, ce qui signifie qu’il n’a pas besoin d’être assemblé sur place. Il ne nécessite qu’une soudure de finition et est disponible en plusieurs formats courants.

– La boîte d’étanchéité : tout comme le drain de toiture préfabriqué, la boîte d’étanchéité ne demande aucun assemblage et s’installe rapidement. De plus, son fini uni est plus esthétique que d’autres options.

– Le solin de cheminée : ne demandant lui non plus aucun assemblage, le solin de cheminée est fait d’une seule pièce et s’installe facilement, et a belle apparence sur une toiture. Seule une soudure de finition sera nécessaire pour l’installation du solin.

– L’évent de plomberie : les évents de plomberie préfabriqués sont pré-isolés et ne demandent pas d’être assemblés par les couvreurs. Tout comme les autres accessoires préfabriqués, il vient en une seule pièce et ne prend que quelques minutes à installer. Son esthétique est également plus intéressante que les alternatives traditionnelles.

– Le dalot : le dalot, ou gargouille, est également préfabriqué et offert en un seul morceau. Préassemblé, il ne nécessite qu’une soudure de finition pour une installation rapide et facile. Les gargouilles sont de plus offertes en plusieurs formats pour bien s’adapter aux particularités de la toiture où elles seront installées.

Ces accessoires préfabriqués pour toiture sont disponibles via les fabricants, ainsi que chez certains fournisseurs. Que vous soyez entrepreneur en toiture ou client, n’hésitez pas à vous renseigner sur les nombreux avantages qu’offrent les accessoires préfabriqués pour toiture, en plus de leurs utilisations possibles et de leur prix, afin de pouvoir les comparer avec les accessoires de toiture traditionnels.