Quels sont les métiers les plus demandés en santé au Québec ?

Le milieu de la santé est continuellement à la recherche de main d’œuvre surtout en cette période incertaine qui essouffle le système de santé. Que vous souhaitiez travailler en tant qu’infirmière à Montréal ou comme médecin généraliste, sachez que plusieurs métiers de la santé font partie des métiers les plus demandés au Québec. Voici lesquels.

Les techniciens-ambulanciers

Le technicien-ambulancier est un secteur très en demande. Il permet d’établir les premiers soins d’urgences et s’occupe de la prise en charge du patient et de son transport en toute sécurité vers l’hôpital le plus proche.

En effectuant les premiers soins d’urgence, le technicien-ambulancier se soumet à de nombreuses tâches comme la réanimation cardiorespiratoire, l’oxygénothérapie, l’immobilisation spinale. Il peut également administrer des intraveineuses, mettre en place un équipement adapté en cas de problèmes de ventilations et/ou de circulation sanguine.

Pour pouvoir exercer ce métier, il est essentiel d’avoir une excellente condition physique, le sens de l’observation, l’esprit d’équipe et une bonne dextérité manuelle. Être technicien-ambulancier est un métier qui demande beaucoup de vigilance.

Les infirmiers

Le métier d’infirmier est vaste et demandé dans plusieurs secteurs que ce soit au niveau de l’urgence, des soins palliatifs, à domicile … Que ce soit dans le secteur privé ou public ou même dans les CHSLD, il n’y a pas assez de personnel. D’après l’Association québécoise des établissements de santé, le Québec aurait besoin actuellement 8700 infirmiers et infirmières supplémentaires dans l’ensemble du Québec pour répondre à tous les besoins.

Les métiers d’infirmier(ère)s et infirmier(ère)s auxiliaires sont les professions du secteur de la santé qui offrent les meilleures perspectives d’avenir.

Les préposés aux bénéficiaires

La crise sanitaire qui a frappé la dernière année et qui continue de faire des ravages un peu partout dans le monde a montré l’étendue et l’impact que peut causer le manque de personnel dans les CHSLD aussi bien privé que public.

C’est pourquoi le métier de préposé aux bénéficiaires fait partie des métiers de la santé les plus demandés au Québec.

Le métier consiste à prendre soin de l’hygiène personnelle des personnes non autonomes en plus de surveiller leur état de santé général, leur attribuer des soins de base tout en leur attribuant une présence humaine et quotidienne tout au long de leur séjour.

Il faut savoir que le Québec détient une population vieillissante, ce qui cause et demande un plus grand besoin de soins dans certains secteurs comme ceux des résidences pour personnes âgées.

En conclusion, les techniciens-ambulanciers, infirmiers et préposés aux bénéficiaires sont les métiers les plus demandés dans le domaine médical au Québec, mais sont aussi ceux qui offrent une belle perspective d’avenir.