On dit souvent que notre vie est écrite sur notre visage. Mais si vous avez envie d’y faire quelques retouches, comme effacer quelques ridules, adoucir un sillon profond ou uniformiser votre teint, il existe une gamme croissante de produits et de procédures pour aider à rajeunir la peau usée par le temps et l’exposition au soleil. Voici quels sont les différents soins de rajeunissement les plus populaires.

L’injection de Botox

Les injections de toxine botulique, une catégorie qui comprend entre autres le Botox, sont relativement abordables, comportent très peu de risques et ne nécessitent aucun temps de récupération. Et elles sont assez efficaces pour lisser temporairement un visage, les sillons profonds entre les sourcils ou un cou ridé.

L’injection de produits de comblement

Les injections de produits de comblement sous la peau peuvent ajouter de la hauteur aux pommettes, améliorer la ligne de la mâchoire, diminuer l’acné ou les cicatrices chirurgicales, restaurer la plénitude des joues et des yeux creux, combler les fines lignes verticales, resculpter les lèvres et combler les lignes qui vont de l’extérieur des narines aux coins de la bouche. Certains produits, tels que l’acide hyaluronique et l’acide poly-L-lactique, sont éventuellement absorbés par l’organisme. D’autres contiennent de minuscules perles de matériaux solides en suspension dans du gel. Si le gel est absorbé au fil du temps, les billes demeurent et aident à la croissance du collagène.

Les peelings chimiques

Les peelings sont utilisés pour traiter les rides, les taches de vieillesse, la décoloration, les excroissances cutanées précancéreuses et les cicatrices superficielles. Une solution acide, généralement de l’acide glycolique, salicylique ou trichloracétique, est appliquée sur la peau, dissolvant les cellules cutanées et éliminant les couches supérieures de l’épiderme. Les effets varient en fonction de la profondeur de pénétration de la peau, qui est déterminée par le type et la force de la solution utilisée.

La microdermabrasion

Dans cette procédure, le médecin ou l’esthéticienne projette un jet de microcristaux sur une zone du visage, pour créer une peau plus lisse. C’est relativement peu coûteux et aucun temps de récupération n’est nécessaire.

Le laser

Les lasers peuvent éliminer les rides et ridules modérées à profondes et améliorer considérablement le teint, la texture et le tonus de la peau. La capacité des lasers à cibler des types spécifiques de cellules dans des couches de peau distinctes leur permet de traiter des conditions telles que les taches de vin, les taches de naissance pigmentées et les varicosités. Ils peuvent également effacer les cicatrices d’acné et de nombreuses autres cicatrices.

Le microneedling

Cette technique, durant laquelle un médecin applique à plusieurs reprises un instrument électrique contenant plusieurs petites aiguilles fines et pointues sur la peau, n’est pas aussi douloureuse qu’il y paraît. Les aiguilles provoquent de minuscules blessures qui stimulent la production de collagène et d’élastine. Des substances thérapeutiques, telles que l’acide hyaluronique ou l’acide ascorbique, peuvent être appliquées avant ou après le traitement afin que la substance pénètre profondément. Cette procédure est relativement sans risque et peu coûteuse.