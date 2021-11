Quels sont les avantages des fenêtres en PVC?

Plusieurs matériaux peuvent servir de base à la fabrication des fenêtres. C’est pourquoi il est important de bien se renseigner sur les différentes options avant de se précipiter à la première vente de fenêtres sur votre chemin. Par exemple, le PVC est un des matériaux dont la popularité est croissante. Voici quelques raisons qui expliquent ce succès.

Le PVC n’est pas un conducteur de chaleur

Cela peut sembler anodin, pourtant c’est un avantage extraordinaire pour une fenêtre. Cette absence de conduction permet une meilleure isolation thermique. La chaleur ou le froid pourra filtrer à travers la vitre pour sortir ou pour entrer dans votre demeure, mais elle traversera beaucoup plus difficilement le châssis en PVC. Il vous sera ainsi plus aisé de réguler la température à l’intérieur de votre maison que si vous aviez opté pour de l’aluminium. Vous pouvez d’ailleurs en avoir un aperçu simplement en touchant les châssis d’une fenêtre en aluminium et d’une fenêtre en PVC lors d’une période de grand froid. La fenêtre en PVC aura une température plus proche de la température de la pièce que la fenêtre en aluminium.

Vous pourrez même faire des économies sur vos factures de climatisation et de chauffage.

Le faible coût du PVC

Il vous sera plus facile de respecter votre budget de rénovation en optant pour le PVC. Ce dernier peut même vous faire économiser près de la moitié de votre facture d’achat de fenêtres par rapport à d’autres matériaux comme le bois ou l’aluminium, par exemple. La marge d’économie dépend aussi de la grandeur et du modèle choisi. Cela est un avantage indéniable pour les petits budgets ou pour ceux qui ont un grand nombre de fenêtres à rénover.

L’étanchéité à toute épreuve du PVC

Pluie, grêle, neige, vent… les fenêtres en PVC peuvent affronter toutes les conditions météorologiques tout en permettant à votre demeure de rester au sec grâce à leur étanchéité. Le PVC n’étant pas sensible à la corrosion, vous pouvez être assurés qu’il formera une barrière protectrice durable. Vous n’avez donc pas à craindre que l’eau s’infiltre dans le cadre de vos fenêtres.

Une isolation polyvalente

Le PVC n’est pas seulement imperméable à la chaleur et à l’humidité. Il offre aussi une grande protection acoustique contre les bruits provenant de la rue devant votre maison ou de la cour de vos voisins.

Le PVC est d’un entretien facile

Un simple chiffon imbibé d’eau est requis pour nettoyer les châssis en PVC et leur redonner une belle apparence.

Le style

Le dernier avantage des fenêtres en PVC, et non le moindre, est la vaste gamme de couleurs dans laquelle les cadres sont offerts. Non seulement ces derniers peuvent être peints dans la teinte qui rehaussera le style de votre demeure, mais il est fort probable que cette touche de couleur soit garantie. Vous aurez donc la tranquillité d’esprit sur toute la ligne : rapport qualité-prix, isolation, étanchéité, style et durabilité.