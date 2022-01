La transition de l’automne à l’hiver est un moment où les arbres entrent dans une période de dormance. Les arbres glissent dans cette période de « sommeil » afin de survivre à la rigueur du froid et à l’ensoleillement réduit de l’hiver. Leur période de dormance est une opportunité parfaite pour la taille. Voici quels sont les avantages de l’élagage des arbres, particulièrement à l’automne.

Améliore la croissance au printemps

Ne pas tailler en hiver signifie que l’arbre partage son énergie entre toutes ses branches au printemps et en été. Cela inclut les branches problématiques qui devront être supprimées à un moment donné. L’énergie utilisée par les branches problématiques est gaspillée car elle aurait pu être acheminée vers les branches saines si l’arbre avait été élagué pendant qu’il était en dormance. La taille de dormance rend donc plus d’énergie disponible aux branches saines, ce qui augmente leur croissance. Cela vous donne un arbre plus sain et à croissance plus rapide.

Aide à améliorer l’exposition au soleil

La quantité de photosynthèse qui se produit est déterminée par la quantité de soleil atteignant les feuilles plus que le nombre de feuilles de l’arbre. Si votre arbre a de nombreuses feuilles qui sont cachées du soleil par des branches plus hautes, alors la photosynthèse n’est pas aussi efficace. Couper les branches inutiles permet à l’arbre d’obtenir plus de soleil, augmentant ainsi la quantité de photosynthèse. À long terme, la taille contribue à améliorer la santé globale de l’arbre.

Réduit le risque de chute de branches

L’élagage au début de la période de dormance libère l’arbre des branches mortes ou affaiblies avant le début des tempêtes hivernales plus tard dans la saison. Sans ces branches problématiques, il y a moins de risque de chute de branches à cause du vent, de la glace ou de la neige abondante.

La taille à cette période permet également une meilleure visibilité en raison de l’absence de feuillage. Cela permet de repérer plus facilement les branches problématiques, y compris les jonctions de branches faibles là où elles se joignent au tronc. Les branches qui forment un angle aigu avec le tronc sont faibles et risquent de se casser. Ces branches peuvent être enlevées ou attachées pour augmenter leur résistance.

Réduit le risque d’infestation d’insectes et de maladie

La plupart des insectes et des agents pathogènes sont en dormance en hiver. Par conséquent, moins de ces agents pathogènes sont présents pour infecter les plaies causées par l’élagage. L’avantage de l’élagage en période de dormance est similaire à celui des médecins opérant sur un patient dans une pièce stérile exempte d’agents pathogènes.

L’élagage à l’automne réduit les impacts sur l’environnement de l’arbre

Les grands arbres nécessitant un élagage professionnel impliquent l’utilisation d’équipements tels que des tronçonneuses et des déchiqueteuses. Beaucoup de gens trouvent le bruit gênant, surtout au printemps et en été lorsqu’ils sont dehors dans leur jardin. C’est moins un problème en hiver, lorsque les gens restent principalement à l’intérieur. Les dommages causés aux parterres de fleurs au pied des arbres ne sont pas un problème en cette période. Le compactage du sol à la base de l’arbre dû à l’élagage n’est pas non plus un problème car le sol est gelé.