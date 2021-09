Quels sont les atouts de la nourriture Nutrience Care Plus pour mon chat ?

Alors que bien des chats peuvent être nourris avec une nourriture régulière, mais de qualité, d’autres ont des problèmes de santé qui demandent une alimentation adaptée à leurs besoins. En effet, certains chats développent des conditions urinaires, d’autres sont souvent aux prises avec des boules de poils, et beaucoup, malheureusement, ont un surplus de poids qui affecte leur bien-être.

Heureusement, ces problèmes de santé peuvent être améliorés grâce à une alimentation saine et conçue spécialement pour ces conditions. Et c’est ce qu’offre la gamme Care Plus de Nutrience. Voyons plus en détails quels sont les atouts de la nourriture Nutrience Care Plus pour votre chat.

Des ingrédients de qualité

Si on compare la liste des ingrédients qui composent la plupart des nourritures dites « vétérinaire » à la gamme Care Plus de Nutrience, il est facile de constater que cette dernière est composée d’ingrédients plus sains. En outre, vous remarquerez que les premiers ingrédients contenus dans les recettes offertes par une grande compagnie de nourriture dite « vétérinaire » sont le maïs et le gluten de blé. Cependant, les nourritures pour chat de la gamme Care Plus de Nutrience ont le poulet et la farine de poulet comme premiers ingrédients.

Le chat étant un carnivore, son alimentation devrait être principalement composée de protéines animales, et non de maïs et de gluten de blé! En offrant une des nourritures de la gamme Care Plus de Nutrience, vous vous assurez que votre chat est nourri avec des ingrédients adaptés à ses besoins, sans saveurs ni colorants ajoutés.

Enfin, les nourritures de la gamme Care Plus de Nutrience incluent des prébiotiques, des probiotiques, et autres suppléments reconnus pour améliorer la santé globale et le bien-être des chats.

Des recettes adaptées aux besoins particuliers de votre chat

Que votre chat ait déjà souffert de problèmes urinaires, qu’il ait l’estomac sensible, ou qu’il affiche un surpoids, vous trouverez une nourriture adaptée à ses besoins particuliers dans la gamme Care Plus de Nutrience.

Nutrience Care Soins urinaires : cette nourriture, dont le poulet frais est le premier ingrédient, est formulée pour les chats sujets aux cristaux urinaires. Ses ingrédients et sa formulation permettent de contrôler le pH urinaire et préviennent donc l’apparition de nouveaux problèmes urinaires.

Nutrience Care Soins dentaires : parce que certains chats sont plus sujets aux problèmes dentaires et gingivaux, ils doivent être nourris avec une nourriture qui contribue à leur santé buccale. C’est ce que fait la nourriture « Soins dentaires » de Nutrience, grâce à la composition et le format des croquettes.

Nutrience Care Contrôle du poids : tout comme nous, les chats peuvent souffrir d’embonpoint, ce qui peut affecter leur santé globale et leur confort. En offrant la nourriture « Contrôle du poids » à votre chat, vous l’aiderez à atteindre et à conserver un poids santé.

Nutrience Care Contrôle des boules de poils : plusieurs chats sont affectés par les boules de poils, et en régurgitent régulièrement. Cela peut même affecter leur appétit, et définitivement leur bien-être général. La nourriture « Contrôle des boules de poils » de Nutrience permet aux boules de poils d’être éliminées dans les selles de votre chat, diminuant ainsi les vomissements.

Nutrience Care Peau et estomacs sensibles : grâce à ses ingrédients limités, cette nourriture est idéale pour les chats ayant des sensibilités alimentaires ou des troubles digestifs. Composée de saumon frais et de citrouille, elle ne contient aucun des allergènes courants.