Quelques retouches au Mitsubishi RVR pour 2020

Le RVR demeure le véhicule le plus vendu de Mitsubishi au Canada. Il s’est vendu l’an dernier 6 973 RVR, une hausse de 10 % face à 2017. Pour 2020, Mitsubishi se contente de faire une chirurgie plastique. En conservant les mêmes moteurs, le même châssis et les mêmes boîtes, on procède à quelques retouches comme la conception extérieure modernisée qui présente une évolution de la calandre et les phares. Vous avez aussi droit à trois nouvelles couleurs :orange ensoleillé, rouge diamant et brun chêne. S’ajoute à cela des phares au DEL de série, un système de surveillance des angles morts et alerte de trafic transversal arrière ajouté aux versions SE FWD et SE AWC. Un nouvel écran d’affichage plus grand qui passe de sept à huit pouces avec une nouvelle interface.

Parmi les autres retouches, vous avez le volant chauffant ajouté sur la version GT AWC, le moteur 2 L remplacé par un moteur 2,4 L sur la version SE AWC et une nouvelle version Limited Edition offerte plus tard cet automne. Les prix demeurent sensiblement les mêmes avec un prix de départ d’un peu plus de 22 000$ et un modèle tout équipé pour un peu plus de 33 000$

