Quel type de pavés choisir pour son allée ?

L’asphalte est de loin la surface la plus populaire pour les allées. En effet, c’est un matériau durable et économique. Une allée d’asphalte coûte en moyenne environ 3 $ à 5 $ par pied carré installé, et la durée de vie moyenne est de 12 à 20 ans avec des soins appropriés.

Mais ce matériau peut sembler ennuyant. Si vous êtes fatigué du look traditionnel de l’asphalte dans les allées, il est peut-être temps de commencer à penser à utiliser des pavés lors de votre prochain projet.

Certaines personnes sont surprises d’apprendre qu’il existe des types de pavés distinctement différents, chacun avec ses propres avantages et inconvénients. Si vous prévoyez faire l’installation ou la rénovation de votre allée, vous vous demandez sûrement quel type de pavés choisir. En voici 3 types parmi lesquels choisir.

Les avantages des pavés pour une allée

Les pavés offrent beaucoup plus d’options pour la couleur, le design et l’apparence générale. Si vous choisissez les bons pavés et les faites installer par des professionnels, vous pourrez être certains d’améliorer l’apparence extérieure de votre maison.

Pour les propriétaires soucieux de l’environnement, les pavés offrent également l’avantage d’être perméables. Plutôt que de permettre à l’eau de pluie (et aux huiles et sels d’allée) de s’écouler dans la rue et dans les bassins versants, les joints remplis de sable dans les pavés permettent à l’eau de pénétrer dans le sol.

Les pavés en béton

L’option la plus populaire pour les allées de pavés consiste peut-être à utiliser des pavés fabriqués à partir de béton moulé ayant la forme de briques. Les allées de pavés en béton ont généralement une meilleure longévité que les briques d’argile, avec une durée de vie de 25 à 50 ans. Les pavés de béton sont légèrement moins solides que les allées de pavés en brique, bien que leur résistance nominale de 8 000 livres par pouce carré soit parfaitement suffisante pour une utilisation normale. Les allées de pavés en béton sont plus solides que les dalles de béton pleines.

Les pavés de pierre naturelle

Le pavé de pierre naturelle taillée est de loin la plus durable de toutes les options. Ces pavés peuvent durer des centaines d’années, tel qu’on peut le voir dans les rues de certaines vieilles villes. Une allée pavée avec de la pierre naturelle est extrêmement attrayante, mais la surface est un peu cahoteuse et rugueuse, ce qui peut limiter l’utilisation que l’on peut faire de l’allée.

Les pavés de briques

Les pavés de briques sont formés d’argile moulée et cuite. Une allée de pavé en brique peut durer plusieurs décennies, mais c’est toujours l’option la plus fragile, car les intempéries et l’usure peuvent éventuellement provoquer l’écaillage et la désintégration des briques d’argile. Les pavés en brique ont une résistance nominale d’environ 12 000 livres par pouce carré, ce qui en fait l’une des options les plus solides. Une allée de pavé en brique peut durer 25 ans avec un bon entretien.