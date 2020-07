Quel type de mangeur êtes-vous depuis la COVID-19? C’est la question que se posent des chercheurs du programme Loricorps de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) dans le cadre d’une étude qui dépassera les frontières du pays.

La pandémie aurait bouleversé les habitudes alimentaires des Québécois et des Canadiens et le Loricorps, un groupe de recherche transdisciplinaire des troubles du comportement alimentaire, veut savoir comment et à quel point.

«En soi, manger est un acte assez complexe. On mange pour être avec les autres, pour avoir une santé, parce qu’on adore manger. Ça appelle une pléthore de différents profils dans la population», explique Johana Monthuy-Blanc, directrice du Groupe de recherche transdisciplinaire des troubles du comportement alimentaire-Loricorps de l’UQTR.

Dans la documentation actuelle, il existe quatre profils de mangeurs : le prudent, l’inattentif, le professionnel des régimes et le mangeur intuitif.

«Le mangeur intuitif privilégie le retour de l’acte de manger selon les besoins biologiques et psychologiques innés», précise-t-elle.

Lequel de ces profils a pris le dessus durant le confinement? Johana Monthuy-Blanc sait bien que la pandémie a modifié notre occupation du temps. Et même si elle espère que le mangeur intuitif – c’est-à-dire celui qui fait plus attention à son corps – ait pris le dessus, la littérature récente tend à des contraires.

« La moyenne des confinés semble avoir pris 2,5 kilos en plus durant la pandémie. Quand on est seul chez soi, isolé, on va avoir plus de sensibilité aux messages que nous transmettent les réseaux sociaux et médiatiques ». Des troubles alimentaires comme l’anorexie pourraient également s’en suivre.

Les gourmands, quant à eux, pourraient aussi surgir.

« On pense qu’il y a beaucoup plus de profils et s’attend à voir arriver le mangeur hédonique (motivé par la recherche du plaisir, NDLR)», indique Mme Monthuy-Blanc. Et on peut avoir le mangeur surhédonique souffrant, par exemple, de troubles d’accès hyperphagiques caractérisés par une surconsommation d’aliments.

« Il y a plusieurs impacts sociaux, financiers, d’isolement, d’émotion et de prédisposition qui vont nous amener à avoir beaucoup plus de profils qu’on ne le pense. L’enjeu de la contagion va aussi avoir un impact », fait remarquer Johana Monthuy-Blanc.

Sondage en cours L’équipe de chercheurs espère attirer un minimum de 300 participants âgés de 18 ans et plus. On peut encore participer à l’étude au lien suivant : https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/biqw028a?owa_nom_questionnaire=COVID-19-version_officielle&owa_noquestionnaire=14910. Une quarantaine de minutes suffisent pour remplir le sondage.

Les résultats de l’enquête seront ensuite comparés à ceux qui seront compilés dans deux centres de recherche en Belgique et France.

Au terme de l’exercice, les données pourront être utilisées par les différents partenaires de l’étude dans le cadre de leurs interventions. Elles permettront aussi de mieux comprendre comment vivent les personnes avec des troubles alimentaires dans une situation de confinement ou d’isolement social.

Les partenaires pourront ainsi intervenir à partir des meilleures pratiques et de mieux prévoir les impacts sur l’alimentation d’une autre situation de confinement à domicile ou de personnes vivant une situation d’isolement dans un contexte hors pandémie.

Une clinique de soutien

Johana Monthuy-Blanc lance aussi un appel aux individus qui auraient des enjeux en termes de comportement alimentaire. Le programme Loricorps peut vous aider à les comprendre et à les surmonter.

«Vous pouvez de façon autonome et à votre entière discrétion faire appel aux spécialistes du programme Loricorps » de L’UQTR. D’autant que le programme a « développé de nouvelles technologies qui nous permettent de suivre même à distance n’importe quelle personne présentant des attitudes et comportements alimentaires inappropriés ».