Quel sera votre défi?

La Section Mauricie de la Société canadienne de la sclérose en plaques est de retour avec le Défi Adrénaline Mauricie. Il se tiendra le 5 octobre prochain. Cet en direct du Delta / Marriott au centre-ville de Trois-Rivières.

Les participants pourront choisir entre cinq activités avec un niveau de difficulté progressif. La diversité des activités permettra aux participants d’apprivoiser la hauteur de façon graduelle. Ils pourront choisir entre le défi au sol (parcours au sol en fauteuil roulant suivi de la réalité virtuelle), le «edge» ou le bord du toit, l’ascension ou la décalade.

Un défi de groupe est également proposé, soit la «bucket list». Cette dernière s’effectue en groupe de quatre personnes. Chacun choisit une activité et la raye ensuite de la liste globale. Les participants sont invités à se commanditer ou à demander à leur réseau de les appuyer en les commanditant (Notez que des reçus d’impôt sont émis).

C’est Joyce Godbout qui agira à titre de présidente d’honneur 2019.. Ayant décaladé à deux reprises, Mme Godbout comprend bien le défi proposé aux personnes et c’est une cause qui lui tient à coeur. «J’invite la population, et particulièrement les entreprises, à relever ce challenge en groupe. Je sais pertinemment comment cet événement contribue à apporter un soutien concret aux personnes touchées par cette maladie neurologique, mais aussi comment c’est une expérience bénéfique pour les participants sur le plan personnel.»

Les organisateurs estiment que la possibilité d’expérimenter la Décalade en réalité virtuelle via le défi au sol va générer une participation importante.

«C’est une occasion unique de plonger dans un monde inconnu, de s’immerger dans la réalité du déplacement en fauteuil roulant pour vivre ensuite les frissons de la Décalade», a mentionné la directrice de la Section Mauricie de la Société canadienne de la sclérose en plaques, Francine Lamarche.

Les responsables de la section Mauricie invitent chacun à choisir son défi et à apporter son appui à cette cause pour que les personnes touchées par la SP puissent profiter pleinement de la vie. Pour plus d détails, visitez le http://mssoc.convio.net/site/TR?fr_id=7039&pg=entry&s_locale=fr_CA