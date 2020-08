Quel modèle de Trailblazer est intéressant ?

Elle est très longue la liste des concurrents du nouveau Chevrolet Trailblazer et il faut se poser la question de la pertinence du modèle dans un marché aussi contingenté. Vous pouvez choisir parmi les populaires Hyundai Kona, Honda HR-V, Mazda CX-3 ou encore le duo Nissan Kicks et Quasqai sans oublier le polyvalent Subaru Crosstrek. Il y a aussi de moins bonnes décisions comme le Mitsubishi Eclipse Cross, l’horrible Fiat 500X ou le plutôt ordinaire Toyota CH-R

Regardons d’abord ce qui nous plaît dans ce nouveau Trailblazer

Le style

Son format est en fait un entre-deux qui en fait un plus grand véhicule que le Trax, mais pas aussi vaste que l’Équinox. Les formes sont régulières et l’espace de rangement généreux. À l’image de certains concurrents, les versions les plus chics (RS et Activ) viennent avec une carrosserie deux tons qui ajoutent un certain cachet.

Le format

Le compromis est toujours un jeu dangereux quand vient le temps de définir un véhicule, mais le Trailblazer vise juste avec un format qui le place dans la catégorie des citadines offrant presque autant d’espace que certains modèles compacts.

Le contenu technologique

GM a compris que la nouvelle génération d’acheteurs n’a jamais connu un réveil matin, une télévision sans commande à distance et que leur vie évolue autour de leur téléphone intelligent. Les versions, même de base offre un excellent contenu technologique qui va plaire au trentenaire.

La boîte à neuf rapports

Les versions qui viennent avec le moteur 1,2 litre se voient jumelées à une boîte CVT. Pour avoir l’essai de cette combinaison chez d’autres constructeurs, c’est un chemin à éviter. Heureusement il existe une autre solution. La boîte automatique à neuf rapports avec le moteur 1,3 litre et le rouage intégral s’avère tout à fait corrects.

Ce qui est moins bon

Les moteurs trois cylindres

Nous avons beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi les constructeurs vont dans cette direction. En général avec l’aide de la turbocompression, ces moteurs ne sont pas plus économiques. Vous pouvez obtenir pour le même prix et même moins cher un mécanique 4 cylindres qui ne consommera pas plus que les 3 cylindres. La puissance n’est pas mauvaise. Le moteur 1,2 litre fait 137 chevaux et le 1,3 litre des versions RS et Activ qui viennent avec le rouage intégral fait 155 chevaux. IL faut aller avec cette deuxième solution qui vient aussi avec une boîte automatique qui fait meilleur ménage avec ce petit moulin.

La boîte CVT

Plus un moteur offre une petite cylindrée, plus le mariage avec une boîte CVT est mauvais. Avons-nous besoin de vous dire que ce moteur pas plus gros qu’un pot de mayonnaise du Costco ne fera pas bon ménage avec une boîte CVT.

Les bonnes versions coûtent cher

Alors que les modèles les plus populaires du segment plafonnent à 32 ou 33 000 $, vous allez débourser 37 000 $ et même un peu plus pour les versions Activ ou RS bien équipé. Oui, les modèles de base commencent à environ 25 000$, mais croyez-moi, vous ne voulez pas prendre cette route. Pour 37 000$ vous avez un CR-V, un RAV4 et autres modèles de VUS beaucoup plus intéressants.

Conclusion

Les seules versions intéressantes sont beaucoup trop chères et les versions abordables sont sans intérêt. Alors vous prenez la décision éclairée de payer trop pour avoir un modèle qui en vaut la peine. Vous pouvez mettre à l’épreuve vos talents de négociateur pour ramener le prix à la baisse ou vous allez voir ailleurs.

L’article Quel modèle de Trailblazer est intéressant ? est apparu en premier sur Benoit Charette.