Quel est le meilleur revêtement extérieur pour mon habitation ?

Le revêtement extérieur de votre maison est un des aspects les plus importants pour votre habitation. Non seulement il doit vous protéger, vous et votre famille des assauts de la nature, mais il doit également bien paraître. Si vous vous demandez quel est le meilleur revêtement extérieur pour votre habitation, voici ce les choix qui s’offrent à vous.

Le revêtement extérieur de vinyle

Le revêtement de vinyle continue d’être le matériau de revêtement numéro un installé sur les maisons partout au Canada. Il est particulièrement populaire parce que c’est le type de revêtement le plus abordable, que même le propriétaire le plus soucieux de son budget peut choisir. Les options de revêtement en vinyle offrent un nombre presque infini de couleurs et de styles, ainsi qu’un entretien facile.

Parce que le revêtement en vinyle est un matériau fabriqué par l’homme, il peut reproduire une foule d’options plus coûteuses. Pour cette raison, il est bien adapté à une grande variété de styles de maisons architecturales, allant des maisons contemporaines aux maisons victoriennes.

Le revêtement extérieur d’aluminium

Il y a moins de 20 ans, le revêtement en aluminium était le type de revêtement résidentiel le plus populaire. Bien que le revêtement en aluminium passe au second plan par rapport au vinyle, il n’a toujours pas perdu de son attrait.

Le revêtement en aluminium offre un certain nombre d’avantages importants. À l’épreuve des insectes et très résistant au feu, l’aluminium offre une certaine protection contre les problèmes domestiques courants. Parce qu’il est recyclable, l’aluminium peut être un concurrent sérieux si vous désirez que votre projet de construction ou de rénovation de maison soit le plus vert possible.

Le revêtement extérieur de fibrociment

Le revêtement en fibrociment gagne rapidement en popularité parmi les professionnels de la construction et les propriétaires. Si vous recherchez un revêtement durable avec une polyvalence esthétique considérable, ce matériau peut être le choix idéal.

Le fibrociment est fabriqué en combinant de la pâte de bois avec de l’argile, du sable et du ciment, et le processus de moulage permet aux fabricants de simuler facilement une large gamme de textures et de finitions. Ainsi, que vous recherchiez une finition en stuc pour une maison d’inspiration méditerranéenne, ou le look de bardeaux pour une maison campagnarde, ce revêtement peut facilement convenir à votre projet.

De plus, en raison de sa composition unique, il est très résistant aux insectes, au feu et à la pourriture.

Le revêtement extérieur en bois d’ingénierie

Un autre type de revêtement relativement nouveau est le bois d’ingénierie, également connu sous le nom de revêtement de bois composite. Bien qu’il n’existe que depuis environ 20 ans, ce matériau de revêtement moderne rattrape rapidement le fibrociment en termes de popularité auprès des propriétaires et des constructeurs.

Le principal argument de vente est que le parement en bois d’ingénierie ressemble au bois véritable, mais sans les problèmes d’entretien associés et les coûts élevés.

Le revêtement extérieur en placage de pierre

En matière de luxe intemporel, il est difficile de rivaliser avec la pierre comme option de revêtement extérieur. Malheureusement, la vraie pierre peut ne pas être dans le budget de rénovation de la majorité des propriétaires. Pour l’apparence de la pierre à un prix considérablement inférieur, il est judicieux de considérer le placage de pierre. Cette alternative moins chère peut vous donner le look que vous désirez sans vous ruiner.

Ce revêtement peut être fabriqué pour imiter le granit, et autres types de pierre. Une application très courante consiste à utiliser le placage de pierre comme accent pour mettre en évidence une entrée ou des fenêtres, plutôt que sur tout l’extérieur.