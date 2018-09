Québec solidaire dévoile ses engagements en environnement pour Trois-Rivières

Crédit photo : courtoisie

POLITIQUE. La candidate solidaire dans Trois-Rivières, Valérie Delage, a présenté vendredi les engagements de son parti visant à faire de Trois-Rivières une ville verte. Entourée de ses collègues Simon Piotte et Steven Roy Cullen, candidats dans Maskinongé et Champlain (dont les territoires recoupent une partie de la ville), la solidaire a annoncé quelques mesures phares visant à positionner la ville comme «leader de l’économie verte à l’échelle du Québec».

Les mesures dévoilées recoupent les aspects sociaux, économiques et environnementaux qui constituent les trois axes du développement durable, a souligné Valérie Delage. «Nous devons miser sur nos ressources naturelles, sur la beauté de nos paysages et de notre fleuve pour développer une ville où il fait toujours bon vivre et qui attirera des gens désireux de prospérer dans un milieu qui s’intègre à son paysage de manière harmonieuse et durable», a plaidé la candidate.

En matière de mobilité, un gouvernement solidaire investirait 70 millions de dollars au cours des quatre prochaines années pour le transport en commun à Trois-Rivières pour développer un service fiable, fréquent et abordable. Dans le but d’accélérer le virage vers l’électrification des transports, les candidats proposent l’installation de 200 bornes de recharge pour véhicules électriques dans un premier mandat.

L’annonce de vendredi s’inscrit dans la foulée de l’annonce de la mise en place du Réseau de transport Transmauricien que l’équipe solidaire de la Mauricie avait présentée le 6 septembre dernier. Celui-ci vise notamment l’instauration d’un service de transport collectif sur l’axe La Tuque-Shawinigan-Trois-Rivières.