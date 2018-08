Québec solidaire à la rencontre des gens au Grand Prix

Crédit photo : Marie-Ève Alarie

POLITIQUE. Le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, est de passage au Grand Prix de Trois-Rivières en compagnie des candidats de la région pour rencontrer les gens et parler des propositions du parti politique.

«Notre objectif pour la campagne électorale, c’est de tabler sur quelques grandes propositions qui ratissent large. Par exemple, instaurer une assurance dentaire publique et universelle, indique M. Nadeau-Dubois. C’est une proposition qui fait beaucoup jaser parce que ça aide et ça rejoint tout le monde au Québec.»

«À travers ces grandes propositions, notre objectif est de démontrer qu’on a de grandes idées et de grandes valeurs, mais qu’on a aussi des solutions concrètes pour améliorer la vie quotidienne des gens, ajoute le porte-parole. Et ces propositions sont beaucoup plus intéressantes qu’une baisse d’impôts de 100-150 dollars par année que proposent d’autres partis.»

Pour contrer la pénurie de main-d’œuvre qui touche la Mauricie comme le reste du Québec, la formation politique entend miser sur un meilleur accueil des immigrants afin que ceux-ci s’installent aux quatre coins de la province et non pas seulement à Montréal.

«Il faut des pôles régionaux pour l’immigration et des guichets uniques pour les aider à s’installer et se trouver un emploi», lance Gabriel Nadeau-Dubois. Ce dernier poursuit du même souffle en rappelant que l’accès à l’Internet haute vitesse est une priorité. «On aura une proposition concrète et très ambitieuse pour s’assurer que tout le monde, ou presque, ait un accès l’Internet haute vitesse parce que c’est essentiel en 2018», dit-il.

De leur côté, les candidats de la région ont déjà débuté leur porte à porte en vue des élections et affirment être témoins d’une grande ouverture de la part des gens qu’ils ont rencontrés. Des préoccupations environnementales et une volonté de changement ressortent de ces échanges selon les candidats.

Avec la collaboration de Marie-Ève Alarie.