Québec octroie près de 650 000 $ à l’école Louis-de-France

Le gouvernement du Québec accorde une aide financière pouvant atteindre de 649 200 $, sur trois ans, à l’école Louis-de-France pour la mise en place de son programme éducatif «L’agroalimentaire s’invite à l’école».

Le projet, estimé à près d’un million de dollars, comprend l’ajout d’une serre, d’un pavillon extérieur et de sept jardins thématiques. «Avec la serre, on va augmenter notre production. Le pavillon extérieur deviendra une classe, une cafétéria et un lieu de rendez-vous», indique la directrice de l’école, Maryse Côté.

«On va aussi engager des gens pour nos projets en classe, ajoute-t-elle. On va faire rédiger le contenu de nos 40 activités pédagogiques. Présentement, on a des bacs à l’extérieur, une plate-bande près de l’école et des îlots à l’intérieur. On a aussi une cuisine et un bar à salade nouvellement aménagés au service de garde.»

Avec son projet, l’école Louis-de-France espère être un modèle pour d’autres établissements. «Notre projet innove en développant un programme pédagogique où l’agroalimentaire s’intègre dans les classes, de la maternelle à la sixième année. À travers plusieurs activités, les élèves apprennent les techniques de base de l’agriculture écologique, ils découvrent l’histoire, l’origine, la production et la transformation des aliments. Ils apprennent à faire des choix responsables, ils cuisinent des menus en fonction des aliments de saison et ils reprennent contact avec la nature», explique Mme Côté.

Le compost notamment a été intégré dans toutes les classes. Les élèves ont aussi pris part à un festival des récoltes, ont pu déguster des collations surprises et ont participé à des ateliers avec des aînés.

Un sondage mené auprès des parents des élèves démontre que le projet a aussi de belles retombées à la maison. Parmi les bienfaits recensés, 27 % des parents ont remarqué que leur enfant démontre une plus grande ouverture à manger des fruits et des légumes. De plus, 35 % des parents disent que leur enfant exprime un plus grand intérêt à cuisiner en famille.