Québec octroie 22 M$ au Port de Trois-Rivières pour son projet de terminal multifonctionnel

Le gouvernement du Québec accorde à l’Administration portuaire de Trois-Rivières une aide financière maximale de 22,5 M$ pour son projet de terminal multifonctionnel, nommé le Terminal 21.

De passage à Trois-Rivières, la ministre Chantal Rouleau en a fait l’annonce lundi après-midi. Ce terminal multifonctionnel sera d’une superficie de près 100 000 m2, soit l’équivalent de vingt terrains de football.

Le terminal sera construit à l’ouest des infrastructures actuelles du port. Il servira au transbordement de vrac solide, de vrac liquide et de marchandises générales. Le projet, estimé à 130 M$, comprend la construction d’un quai et de voies d’accès routier et ferroviaire ainsi que des espaces d’entreposage.

« Avec cette annonce, on vient compléter le montage financier du projet, indique le président-directeur général du Port de Trois-Rivières, Gaétan Boivin. En ce qui concerne l’échéancier des travaux, on a engagé une firme d’ingénierie. Les plans et devis sont en train de se compléter. »

« On va aussi terminer, dans environ un an, les études environnementales, ajoute ce dernier. On espère aller en appels d’offres auprès des entrepreneurs à l’automne 2022. On vise que le début des travaux se fasse en janvier 2023. Ils devraient durer deux ans, pour une livraison fin 2024 ou au printemps suivant si tout se passe bien. »

La construction du terminal créera environ 630 emplois, ce qui contribuera à la relance de l’économie. À terme, le projet engendrera la création de plus de 400 emplois, dont des débardeurs, des camionneurs et des arrimeurs.

Sur le plan économique, le Port soutient plus de 2000 emplois directs, indirects et induits et ses retombées économiques annuelles s’élèvent à près de 220 M$. En 2020, 3,3 millions de tonnes métriques de marchandises y ont transité pour un commerce évalué à 3,6 milliards de dollars.