Québec lève certains barrages routiers

C’est la vice-première ministre qui était du point de presse quotidien du gouvernement du Québec. Geneviève Guilbault y a annoncé la levée graduelle des barrages routiers que l’on retrouve dans certaines régions.

C’est ainsi que les déplacements seront possibles à partir du 4 mai en provenance ou vers les Laurentides, Lanaudière, Chaudière-Appalaches et la ville de Rouyn-Noranda. Le 11 mai, les allées et venues seront autorisées dans l’Outaouais (à l’exception de Gatineau), l’Abitibi-Témiscamingue, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans la ville de La Tuque. Le 18 mai, ce sera au tour du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des Iles-de-la-Madeleine, de la Côte-Nord et de Charlevoix. Pour ce qui est de la ville de Gatineau et du Nord-du-Québec, la situation est toujours en évaluation.

«C’est possible grâce à notre discipline… Ce n’est pas synonyme de relâchement», dit Geneviève Guilbault. «Si les prévisions devaient s’assombrir, on n’hésitera pas à repousser des réouvertures», ajoute la vice-première ministre.

Par ailleurs, elle a indiqué que 400 militaires viendront prêter main-forte dans les CHSLD du Québec. «Ça va nous permettre d’ajouter des gens dans 8 nouveaux CHSLD qui s’ajoutent aux 5 où il y avait déjà des gens à l’oeuvre», dit Geneviève Guilbault.

«On a déjà reçu beaucoup de renforts dans nos CHSLD et ça se poursuit. Mais on continue de demander aux gens qui peuvent prêter main-forte de venir nous aider. Ça reste notre urgence nationale. En dehors des CHSLD, on a réussi tous ensemble à aplatir la courbe de contagion. Mais si on veut continuer d’avancer, il ne faut surtout pas relâcher nos efforts de distanciation. La santé publique demeure notre impératif numéro un et la prudence demeure notre mot d’ordre», a déclaré de son côté François Legault sur sa page Facebook.

Notons qu’il y a maintenant 1761 décès de reliés à la pandémie (+ 79) au Québec. Le total de cas est 26594 (+ 837). À ce jour, 1648 (+ 23) personnes sont hospitalisées, dont 222 (+ 5) aux soins intensifs.

Cas par région

01 – Bas-Saint-Laurent 34 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean 272 03 – Capitale-Nationale 807 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec 1 219 05 – Estrie 827 06 – Montréal 12 811 07 – Outaouais 273 08 – Abitibi-Témiscamingue 149 09 – Côte-Nord 106 10 – Nord-du-Québec 7 11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 164 12 – Chaudière-Appalaches 392 13 – Laval 3 082 14 – Lanaudière 2 088 15 – Laurentides 1 241 16 – Montérégie 3 096 17 – Nunavik 16 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James 8 Hors Québec 1 Région à déterminer 1 Total 26 594

Nombre de décès par région