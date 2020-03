Québec intensifie ses mesures de distanciation sociale

CORONAVIRUS. Dans son point de presse du 22 mars, le premier ministre du Québec accompagné par le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, a annoncé le prolongement de la fermeture des écoles jusqu’au 1er mai. Les salles de restaurant et les salons d’esthétique devront également être fermés à partir de ce soir à minuit, et ce jusqu’au 1er mai. Les centres d’achat, à l’exception des pharmacies, des magasins d’alimentation et des SAQ s’y trouvant, le sont aussi.

François Legault a également invité les Québécois à venir en aide aux ainés. «Tout ce qu’on a fait au Québec depuis 10 jours va faire une différence. Mais ce n’est surtout pas le temps de relâcher nos efforts, au contraire. C’est très important que les personnes âgées puissent rester chez eux. On demande aux gens qui les entourent de les soutenir, par exemple en leur livrant l’épicerie. On peut tous faire notre part pour protéger nos aînés», déclare le premier ministre.

«Restez chez vous», a rappelé le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda.

Selon les données les plus récentes, le Québec compte 219 cas de COVID-19. Il y a 24 hospitalisations. Le nombre de décès a été rétabli à 4. Les victimes proviennent de la même résidence de personnes aînées dans Lanaudière.