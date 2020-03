Québec ferme huit régions

CORONAVIRUS. En remplacement de François Legault, la vice-première ministre a annoncé la mise en place de contrôles policiers pour les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et les îles de la Madeleine, de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l’Abitibi-Témiscamingue, du Nord-du-Québec, du Nunavik et des terres cries de la Baie-James. Entrants ou sortants, seulement les déplacements essentiels seront permis. Notons que l’on compte maintenant 22 décès et 2 498 cas de COVID-19 confirmés.

Geneviève Guilbault a également indiqué que l’isolement de 14 jours pour les voyageurs est maintenant obligatoire. «Il n’y a aucune raison de sortir de la maison sauf pour des tests de dépistage», déclare-t-elle en précisant que des contrôles routiers étaient mis en place à la frontière américaine depuis 9h ce matin pour en informer les «snowbirds».

Sans tomber dans la suspicion et dans la paranoïa, la vice-première ministre qui est également ministre de la Sécurité publique invite les citoyens à dénoncer les attroupements.

Malgré son absence, le premier ministre du Québec a commenté la situation sur sa page Facebook. «On doit plus que jamais continuer nos efforts pour freiner la propagation du virus. La situation est plus difficile à Montréal et en Estrie en ce moment, mais malheureusement, aucune région n’est à l’abri. Tous les Québécois doivent éviter les déplacements non essentiels entre les régions. On sait que c’est difficile, mais il faut rester unis et ne rien lâcher. Ensemble, on va passer au travers!», souligne François Legault.

Cas par région