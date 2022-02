Québec annonce son plan de déconfinement pour arriver à  » une vie plus normale « 

Avec la présentation de son plan de déconfinement, le premier ministre du Québec, François Legault, dit franchir une étape importante en lien avec le contexte pandémique. » On reviendra à une vie plus normale « , a-t-il lancé.

M. Legault en a fait l’annonce lors d’un point de presse tenu mardi après-midi (8 février), en compagnie du ministre de la Santé, Christian Dubé, et du directeur par intérim de la Santé publique, Luc Boileau.

Voici les dates importantes à retenir pour ce plan de déconfinement :

12 février

Il n’y aura plus de limites légales pour les rassemblements privés. Cependant, la Santé publique recommande de s’en tenir à 10 personnes maximum ou provenant de trois adresses différentes. Ce sera le même scénario du côté des restaurants (10 personnes ou 3 adresses différentes par table).

14 février

Il sera possible de jouer des matchs pour les équipes de sports. Les spectacles extérieurs pourront accueillir un maximum de 5000 personnes. Rappelons que c’est aussi à cette date que les gyms et les spas ouvriront à 50% de leur capacité.

21 février

Tous les commerces seront ouverts à 100% de leur capacité. La capacité des salles de spectacle demeurera à 50%. La limite de 500 spectateurs sera toutefois abolie, ce qui inclut également les grands amphithéâtres.

28 février

Les tournois sportifs seront permis. Le télétravail ne sera plus une mesure obligatoire, mais plutôt une recommandation. Les lieux de culte et salles de spectacles, à l’exception du Centre Bell et du Centre Vidéotron, seront de retour à 100 % de leur capacité. On permettra également l’ouverture des bars et des casinos à 50% de leur capacité, sans toutefois permettre la danse et le karaoké.

14 mars

Ouverture complète des restaurants, bars, grandes salles, comme le Centre Bell. L’essentiel des mesures sanitaires sera levé.

François Legault a mentionné qu’il » va falloir apprendre à vivre avec le virus « . Pour ce faire, la meilleure façon est d’aller chercher ses trois doses, à son avis. » On a besoin plus que jamais que tous les Québécois travaillent ensemble pour revenir à une vie plus normale et pour gérer nous-mêmes nos risques « , a-t-il dit en demandant tout de même à la population de demeurer prudente.