Québec annonce des mesures pour les individus et les entreprises

COVID-19. Le premier ministre du Québec François Legault a annoncé certaines mesures qui seront mises en place pour les individus et les entreprises qui vivent des pertes économiques en lien avec le COVID-19.

Les individus qui doivent s’isoler et qui n’auront pas droit à l’assurance-emploi du programme du gouvernement du Canada pourront faire une demande afin d’obtenir une somme de 573$ par semaine pour une période de 14 jours, jusqu’à concurrence d’un mois. Le programme pourrait venir en aide jusqu’à 65 000 travailleurs pour les 150 M$ prévus dans ce programme nommé PATT (Programme d’aide aux travailleurs touchés).

Pour les entreprises, la première étape sera une demande de prêt qui pourra devenir un montant direct après l’analyse du dossier en temps venu.

«On met un incitatif en place pour les gens qui doivent s’isoler pour qu’ils n’hésitent pas», indique M. Legault.

François Legault a aussi ajouté qu’il avait eu une conversation avec le premier ministre du Canada Justin Trudeau afin d’être sur la même page au niveau économique pendant cette crise. Le gouvernement canadien devrait annoncer un programme économique dans les prochains jours. «On va s’arrimer ensemble pour que la demande soit la plus facile possible pour les individus et les entreprises avec la mise en place d’un guichet unique pour les demandes.»

Le premier ministre du Québec a indiqué que le gouvernement investira massivement dans le réseau de la santé afin d’améliorer les capacités d’accueil, dans les infrastructures comme les routes, et en éducation pour donner des emplois au secteur de la construction. «Tout ce qu’on peut devancer on va le faire.»