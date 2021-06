Québec accorde 3,4 M$ pour la rénovation de l’aérogare

Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 3 407 143$ à la Ville de Trois-Rivières pour rénover l’aérogare actuelle et contribuer à la construction de la nouvelle aérogare.

« Il faut penser à développer l’offre de services. Avec l’achalandage de l’aéroport, le lieu avait atteint sa pleine capacité. Après les travaux, l’aéroport sera adapté aux nouvelles réalités et permettra d’y faire de nouveaux développements et d’accroître la diversité des services. Ça permettra aussi une meilleure mobilité des personnes », souligne Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et député de Trois-Rivières.

L’aéroport de Trois-Rivières compte en moyenne 21 500 mouvements d’avions par année. Il accueille notamment des vols d’affaires, des vols touristiques, du nolisement et du transport de marchandises.

« Une douzaine d’entreprises et d’écoles de pilotage sont sur le terrain ici. Cela représente 900 emplois, dont environ 350-400 du côté de l’entreprise AAR. La rénovation de l’aérogare sera bénéfique dans le contexte de relance économique », ajoute le ministre Boulet.

Bâtie en 1963, l’actuelle aérogare sera conservée et reconfigurée pour faire partie intégrante du projet. Une fois les travaux complétés, la superficie totale de l’aérogare sera quintuplée, passant d’environ 4000 pieds carrés à 18 000 pieds carrés.

« L’aérogare mérite d’être aussi au goût du jour. Le bâtiment a un indice de vétusté de 48%, soit l’un des plus dégradés de la ville. Avec la nouvelle d’aujourd’hui, ça nous permettra de construire une nouvelle infrastructure de qualité et on pourra améliorer la mobilité des gens d’affaires…et des équipes sportives, pourquoi pas! On approche de l’objectif qu’on s’est donné en 2019 pour avoir une aérogare digne de ce nom » ajoute le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche.

« L’orientation que l’on privilégie est celle de l’aérogare régionale de type industriel et institutionnel. On entend se concentrer sur les vols d’affaires, notamment vers le Grand Nord et les destinations d’affaires et de recherche pour l’institutionnel. On écarte donc les vols touristiques vers le Sud pour l’instant », précise Mario de Tilly, directeur général d’Innovation et développement économique (IDÉ) Trois-Rivières.

Le coût total du projet est estimé à 11 357 143$. Les travaux prévoient la rénovation de l’aérogare (toiture, fenêtres, ventilation, etc.) et la construction d’un second bâtiment annexé de 14 000 pieds carrés dans lequel on retrouvera, entre autres, des bureaux administratifs, des espaces d’entreposage et des locaux pour le restaurant Le Pilote.

La Ville a bon espoir de commencer les travaux bientôt. Il faut d’abord attendre l’annonce d’un financement du gouvernement fédéral, annonce qui devrait se faire « imminemment », laisse entendre le maire. « On aimerait commencer les travaux à l’automne », note-t-il.