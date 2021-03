Quatre roues motrices pour l’avenir de la Mercedes SL

La SL est mythique au sein de la famille Mercedes-Benz. Elle est proposée depuis 1954 et à travers l’histoire, certaines des générations sont devenues des légendes. On n’a qu’à penser au char d’assaut qui a été commercialisé sans grands changements entre 1971 et 1989.

Quant à la génération actuelle, il s’agit bien sûr de la plus aboutie, de la plus puissante, de la plus raffinée et de la plus luxueuse de l’histoire. Cependant, l’attrait pour ce genre de modèle n’est plus le même et pour l’avenir, la compagnie se devait de brasser la sauce.

Et elle la brasse de façon sérieuse, car la prochaine SL ne portera que l’emblème AMG et se présentera avec la motricité aux quatre roues. On parlera donc de la Mercedes-AMG SL.

Certains modèles sont présentement à l’essai sous un froid de canard en Suède. Ça promet donc pour le modèle de huitième génération.

Quant au style et aux proportions du roadster, ça se caractérise toujours par un long capot et un coffre tout court. Ce qui a aussi été vu sur les photos-espionnes du modèle à l’essai, c’est que pour la première fois en 20 ans, une capote souple sera proposée. On perçoit aussi une grille dominante et des phares effilés, mais pour le reste, il est difficile de voir les détails, car le prototype portait son habit de camouflage.

Quant à l’approche uniquement AMG, Mercedes-Benz a confirmé que, pour la première fois, la prochaine SL ne sera livrable que de cette façon. Elle n’a cependant pas communiqué les spécifications techniques. On peut espérer le retour du moteur V8 et il est raisonnable de supposer que les variantes plus abordables recevront un moteur à six cylindres. Une certaine électrification semble aussi probable.

Et, bien sûr, malgré la présence de la traction intégrale 4Matic, la configuration initiale du bolide demeure à propulsion. On peut aussi deviner que l’arrière sera favorisé, afin que la sportivité de la conduite demeure au rendez-vous. Et, aussi, en offrant le rouage intégral, la SL pourra être conduite à l’année. Là, on verra bien, mais le retour du toit rigide serait souhaitable, car la capote souple l’hiver, ce n’est pas souhaitable.

Mercedes-AMG va aussi tester la SL de nouvelle génération sur le circuit du Nürburgring, en Allemagne, au cours des prochains mois. Elle a expliqué que son objectif est de rendre la nouvelle génération beaucoup plus sportive. Nous aurons une meilleure idée de tout cela lorsque la SL 2022 va faire ses débuts plus tard en 2021.