Quatre nouveaux spectacles à l’Amphithéâtre

La Corporation des Évènements de Trois-Rivières annonce que l’Amphithéâtre Cogeco sera l’hôte de quatre nouveaux spectacles musicaux qui mettront en vedette des artistes du Québec, et ce, dès le 29 août prochain. Suite aux nouvelles directives sanitaires des autorités émises il y a quelques jours, ce sont devant 250 spectateurs que les artistes pourront présenter leurs concerts sur la grande scène extérieure.

C’est le groupe rock School – Hommage à Supertramp qui aura l’honneur de donner le premier spectacle. Ayant joué à guichet fermé à plusieurs reprises au Cabaret au cours des dernières années, le groupe saura sans aucun doute mettre le feu aux planches le 29 août prochain.

Le 4 septembre, c’est le chanteur country Matt Lang qui viendra performer en sol trifluvien.

Ensuite, celui qui n’a plus besoin de présentation, le chanteur Roch Voisine, viendra offrir un tout nouveau spectacle en mode acoustique, le 12 septembre prochain.

Finalement, l’Amphithéâtre accueillera Bobby Bazini le 17 septembre, lui qui viendra présenter son tout nouvel album, Move Away. Ayant déjà cumulé deux nominations au prix Juno, Bazini offrira certainement un spectacle à la hauteur de son talent.

Configuration de salle

Les spectateurs retrouveront la configuration habituelle de l’Amphithéâtre et prendront place dans les sièges rouges pour ces représentations. C’est en clin d’œil aux spectacles «En toute intimité» que ceux-ci reverront un aménagement intimiste et chaleureux, adapté à la nouvelle capacité de salle ainsi qu’aux consignes sanitaires et de distanciation sociale.

Les billets pour ces quatre spectacles seront en vente le vendredi, 14 août 2020 dès 11h. Ceux-ci seront disponibles en ligne au www.amphitheatrecogeco.com.