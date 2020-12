Quatre nouveaux joueurs signent à Trois-Rivières

Les Aigles de Trois-Rivières ont confirmé la signature de quatre nouveaux joueurs. Les recrues Blaze Speas (voltigeur), Brendon Dadson (joueur d’utilité), Kevin Belskie (joueur d’utilité) et Cole Warken (receveur) porteront l’uniforme rouge et blanc en 2021.

Le voltigeur de 23 ans, Blaze Speas, a frappé pour .352 en 45 parties universitaires en 2019, et .362 en 14 matchs professionnels. En 2020, il évolua avec les Y’alls de Florence et les Saguaros de Tucson, frappant .295 avec 22 points produits, 8 doubles, 19 points et 4 buts volés, le tout en seulement 38 parties.

Brendon Dadson, provient de Bowmanville, en Ontario. Le jeune athlète de 23 ans fut nommé «Recrue de l’année 2019» par la Ligue indépendante de baseball Intercounty et «Meilleur frappeur du Nord 2020» dans la Ligue de baseball professionnel allemande Bundesliga. Avec seulement 43 apparitions au bâton en 2020, il a conservé une impressionnante moyenne au bâton de .581 et 5 coups de circuit.

«Blaze (Speas) est un voltigeur rapide, discipliné et ayant une excellente approche au bâton. Il est un ajout de taille à l’alignement et j’ai de grands projets pour lui avec les Aigles», a souligné Matthew Rusch, gérant des Aigles de Trois-Rivières.

«De son côté, Brendon (Dadson) est un grand athlète et sa capacité offensive est vraiment intéressante. C’est un joueur solide ayant un grand potentiel en défensive puisqu’il peut jouer plusieurs positions.»

En provenance de Philadelphie, le joueur d’utilité Kevin Belskie a évolué quatre années avec l’université Suffolk, à Boston. Le joueur de 25 ans conclut la saison 2019 avec une moyenne au bâton de .319 alors qu’il œuvrait avec les Bucks de New York. Hautement recommandé par Raphaël Gladu, Cole Warken s’est développé au Collège Erskine (Caroline du Sud) en 2019 où il a maintenu une excellente moyenne au bâton de .363. Sa force réside dans sa grande discipline au bâton et sa capacité à bien frapper la balle dans tous les champs

«Kevin (Belskie) comblera des besoins à diverses positions, tant à l’avant qu’à arrière champ. J’aime son parcours professionnel et je suis convaincu qu’il offrira un calibre de haut niveau à nos amateurs», a commenté Rusch.

«Les statistiques de Cole (Warken) au Collège Erskine sont très impressionnantes et sa division est très compétitive. J’ai moi-même joué dans la même conférence et je n’ai aucun doute sur les habiletés qu’il démontrera sur le terrain des Aigles en 2021.»

ALIGNEMENT 2021

Avant-champ

Receveur – Joe Deluca, Expérience-1

Receveur – Cole Warken, Recrue

1er but – Juan Kelly, Expérience-2

Joueur d’utilité – Brendon Dadson, Recrue

Joueur d’utilité – Kevin Belskie, Recrue

Voltigeurs

Raphaël Gladu, Expérience-2

Blaze Speas, Recrue

Lanceurs

Releveur – Sam Belisle-Springer, Recrue

Releveur – Wilfred Salaman, Expérience-2

Entraîneurs

Gérant – Matthew Rusch

Entraîneur des lanceurs – Kyle Lafrenz