Quatre nouveaux joueurs de l’Académie Denis Francoeur dans la LHJMQ?

LHJMQ. L’attaquant Hendrix Lapierre, des Intrépides de Gatineau, a été consacré le meilleur espoir par le Centre de soutien au recrutement (CSR) de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) en vue de la prochaine séance de sélection. Sur la liste se retrouvent quatre joueurs de l’Académie de hockey Denis Francoeur (AHDF) de Trois-Rivières.

Rappelons que le repêchage aura lieu le 2 juin prochain au Centre Gervais-Auto de Shawinigan. La première ronde est composée de 14 attaquants et de 4 défenseurs.

Hendrix Lapierre a en effet été nommé l’espoir numéro un devant William Villeneuve (2) et Patrick Guay (3), tous deux des Cantonniers de Magog.

Du côté des protégés de Denis Francoeur, on retrouve:

Frédéryck Janvier 02‘, Attaquant, 9e à 14e ronde

Mathis Lafrance 02‘, Attaquant, joueur admissible à la séance de sélection par le CSR

Robin Lévesque 01‘, Attaquant, joueur admissible à la séance de sélection par le CSR

Joaquim Lemay 02‘, Défenseur, joueur admissible à la séance de sélection par les équipes

«Féliciations les gars! Et Bonne chance lors du repêchage qui aura lieu le 2 juin à Shawinigan», peut-on lire sur le Facebook officiel de l’AHDF.

Saison 2018-2019

L’AHDF est d’ailleurs en période de pré-sélection afin de compléter ses quatre équipes (U11, U13, U15 et U17) pour la saison 2018-2019 au sein de la LHPS.

Les joueurs intéressés doivent communiquer avec M. Francoeur, coordonnateur et entraîneur-chef du programme à info@academiedehockey.com.

En rappel…

L’Académie de hockey Denis Francoeur (AHDF), du Collège Marie-de-l’Incarnation (CMI), a présenté ses 16 élèves-athlètes repêchés ou invités par les différentes ligues de hockey. Forcé d’admettre que l’ancien entraîneur des Cataractes de Shawinigan avait visé juste avec son école de hockey

Francoeur était fier de prendre la parole devant les nombreux joueurs, membres de la famille et amis.

«Au tout début, quand je parlais du programme dans le monde du hockey, les gens me demandaient si je souhaitais revenir dans LHJMQ. Je continuais de leur parler de mon projet de développer un programme de hockey. Ils écoutaient avec respect, mais avec peu d’attention. Aujourd’hui, quand je parle du programme, les gens m’écoutent avec intérêt», lance-t-il, tout sourire.

«La vision que j’avais du programme, c’était de voir des jeunes poursuivre leurs études et leur développement de hockey un peu partout en Amérique du Nord. Il existe peu de programmes qui peuvent avancer pouvoir placer autant d’athlètes répartis dans autant de ligues de haut calibre et permettant de combiner études et développement du joueur de hockey. On en est très fier!», ajoute-t-il.

Aujourd’hui, il peut dire mission accomplie. Depuis deux ans, pas moins de 21 joueurs ont trouvé une niche pour poursuivre leur carrière de hockeyeur.

«L’an passé, c’était la première année où nous avions la possibilité de voir des joueurs sélectionnés. Cinq ont trouvé preneur, dont deux dans la LHJMQ avec Gabriel Villeneuve à Québec et Émery Côté–Tanguay à Bathurst. On ajoute Anthony Quessy avec le Collège Laflèche, Alex Beaudoin au Cégep de Saint-Hyacinthe et Zachary Trépanier dans le Maine», explique M. Francoeur.

«On parle d’une grosse année pour nous. 16 nos élèves-athlètes ont été repêchés ou invités par les différentes ligues de hockey. Bientôt, nous aurons des étudiants-athlètes qui auront passé par le CMI et donc, par le programme de hockey de l’AHDF, et qui poursuivront leurs études ainsi que leur développement de joueur de hockey, un peu partout en Amérique du Nord. Et ce dans des ligues de haut niveau telles que la LHJMQ, Collégial D1, USHL, BCHL, CCHL, OJHL, PREP SCHOOL et la NCAA», a conclu celui qui, évidemment, souhaite que certains d’entre eux soient repêchés au niveau de la Ligue nationale de hockey (LNH) dans le futur.

Grâce au bilan positif des cinq dernières saisons des Panthères, les instances de l’AHDF et du CMI concluent que la création du programme DLTJH (Développement à long terme du joueur de hockey) et la formation des équipes U11, U13, U15 et U17 sont des réussites sur toute la ligne.

La mission de l’Académie de hockey Denis Francoeur se poursuit selon quatre objectifs bien précis, soit la réussite scolaire, le développement à long terme du joueur de hockey, l’apprentissage de valeurs par le biais de l’école et du hockey ainsi que vivre des expériences formatrices et enrichissantes.

New England Preparatory School Athletics Council

Félix Désilets (Wyoming Seminary) Finissant au CMI (AHDF depuis 2 ans)

Gabriel Jodoin (Wyoming Seminary) Finissant au CMI (AHDF depuis 2 ans)

Anthony Savignac (Kents Hill School) Finissant au CMI (AHDF depuis 1 an)

Christophe Sauvageau (Winchendon School) Finissant au CMI (AHDF depuis 1 an)

Xavier Lapierre (Kents Hill School) Élève au CMI (AHDF depuis 3 ans)

Xavier Gravel (Wyoming Seminary) Élève au CMI (AHDF depuis 1 an)

Collégial D1 RSEQ

Cédrik Buisson (Signé/Cégep Sorel-Tracy) Élève au CMI (AHDF depuis 1 an)

Gabriel Léveillée (Signé/Cégep Sorel-Tracy) Finissant au CMI (AHDF depuis 2 ans)

Antoine Dumoulin (Invité/Cégep Saint-Laurent) Finissant au CMI (AHDF depuis 4 ans)

William Laforme (Invité/Collège Laflèche) Finissant au CMI (AHDF depuis 2 ans)

LHJMQ

Anthony Allepot (Val-d’Or) 2e ronde. Élève au CMI (AHDF depuis 4 ans)

Zachary Bellefeuille (Shawinigan) 11e ronde. Élève au CMI (AHDF depuis 4 ans)

Marc-Antoine Pépin (Sherbrooke) 10e ronde. Élève au CMI (AHDF depuis 2 ans)

Benjamin Dion (Val-d’Or) 5e ronde. Élève au CMI (AHDF depuis 3 ans)

Marc-Antoine Bérubé-Jalbert (Québec) 10e ronde. Élève au CMI (AHDF depuis 1 an)

Olivier Richard (Invité/Drummondville) Finissant au CMI (AHDF depuis 2 ans)