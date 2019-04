Quatre nouveaux Aigles se greffent à la formation

Les Aigles de Trois-Rivières ont connu un fort week-end, annonçant la mise sous contrat de quatre nouveaux joueurs. Acquis par transaction plus tôt en avril, les lanceurs Casey Brown (LS-1), Garrett Harris (recrue), ainsi que le receveur Joe Deluca (recrue) ont maintenant une entente pour 2019. Le releveur Jared Johnson (LS-1) a également paraphé un contrat pour la prochaine saison. Brown et Harris sont tous les deux des artilleurs de 25 ans qui ont évolué avec les Otters d’Evansville, dans la Ligue Frontière, l’an dernier. Ils ont tous les deux montré une fiche de deux victoires contre autant de revers. Pour ce qui est de Deluca, il a lui aussi joué dans la Frontière en 2018. En 35 parties, il a obtenu une moyenne au bâton de .226, frappé un circuit et produit 12 points. L’ancien du Collège St-Rose devrait être le receveur substitut à Anthony Hermelyn. Jared Johnson s’amène également Jared Johnson est quant à lui un grand releveur gaucher. Le jeune homme de 23 ans arrive en provenance des Suns de Hagerstown, formation dans le niveau A, soit une filiale des Nationals de Washington. L’américain a lancé 32 manches et 1/3 l’été dernier, récoltant au passage 25 retraits sur des prises. Il a terminé la campagne avec un dossier d’aucune victoire et deux défaites. En 2017, les Nationals avaient appelé son nom en 17e ronde du repêchage amateur. «On est très content des nouvelles signatures. Avoir un lanceur recrue, comme Harris avec autant de puissance, c’est un énorme atout. Deluca est une amélioration par rapport à ce qu’on avait avant. Brown et Johnson nous amènent de la profondeur et créeront une belle compétition au prochain camp d’entraînement», a commenté le gérant des Oiseaux, TJ Stanton. Les nouveaux artilleurs s’ajoutent à une longue liste de releveur qui se présentera à Stanton à l’ouverture du camp le 6 mai. Cortland Cox, Jose Santiago, Trey Robledo, Garrett Mundell, Tyler Ferguson sont également tous sous contrat. (JC) Alignement 2019 Lanceurs

LP / R – Jose Santiago, LS-3

LP – Kevin Mcnorton, LS-2

LP – Chris Murphy, LS-2

LP – Brian Ernst, LS-4

LP – Domenic Mazza, LS-3

R – Cortland Cox, LS-2

R – Trey Robledo, Recrue

R – Tyler Ferguson, LS-3

R – Garrett Mundell, LS-2

R – Garrett Harris, Recrue

R – Casey Brown, LS-1

R – Jared Johnson, LS-1 Avant-champ

Receveur – Anthony Hermelyn, LS-2

Receveur – Joe Deluca, Recrue

1er but – Juan Kelly, LS-4

1er but – Michael Suchy, LS-3

2e but – David Glaude, LS-1

Arrêt-court – Thomas Roulis, Recrue

3e but – Taylor Brennan, Vétéran Voltigeurs

VC – Alberth Martinez, Vétéran

VC – Jesse Russo, Recrue

VD – Parker Sniatynski, Recrue

VD – Tucker Nathans, Vétéran

VG – LeVon Washington, LS-5

VG – Raphaël Gladu, LS-1