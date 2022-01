Quatre Lions au match des étoiles

Les Lions de Trois-Rivières connaissaient de bons moments avant que la pandémie frappe à nouveau. Si bien que pas moins de quatre joueurs représenteront l’équipe à la classique des étoiles.

Les attaquants Olivier Archambault, Anthony Nellis et Alexis D’Aoust ont été sélectionnés, tout comme le défenseur Olivier Galipeau.

Archambault domine la colonne de pointeur de l’équipe avec 9 buts et 17 aides en 22 matchs. Le Trifluvien, D’Aoust, suit non loin derrière avec 12 buts et 21 points en 18 rencontres. Anthony Nellis, qui excelle dans les deux sens de la patinoire, a lui aussi 21 points en banque, en 24 matchs.

De son côté, Galipeau avait 19 points en 24 matchs, malgré un début de saison timide. Il a tout récemment été rappelé par le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey (LAH), où il a amassé un point à ses deux premiers matchs.

L’arrêt des activités chez les Lions et les Growlers de Terre-Neuve, pour une durée d’un mois, a fait en sorte que les Royals de Reading ont pris la position de tête dans la Division de Nord, avec 33 points en 27 matchs. Terre-Neuve (32 points en 22 matchs) a glissé deuxième, devant les Mariners du Maine (30 points en 30 sorties). Trois-Rivières (29 points, mais seulement 24 matchs au compteur) occupe maintenant le quatrième rang devant le Thunder d’Adirondack et pourrait glisser en cinquième position puisque ces derniers continuent à jouer.

Rappelons que la partie des étoiles aura lieu ce soir.