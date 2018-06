Quatre Estacades dans le Top-100

LHJMQ. Le directeur général des Cataractes de Shawinigan, Martin Mondou, avait entre les mains les 3e et 11e choix au total du repêchage 2018, en plus de trois choix de deuxième tour. Il a opté pour deux attaquants qui pourraient faire la pluie et le beau temps à Shawinigan. Pas moins de quatre joueur des Estacades ont trouvé preneur dans le Top-100.

Au troisième rang total, les Cats ont choisi Mavrik Bourque, des Estacades de Trois-Rivières. Et huit rangs plus, ils ajoutaient un excellent buteur en Charles Beaudoin, des Cantonniers de Magog. Les deux joueurs, qui se sont affrontés en grande finale du Circuit Midget AAA, pourraient se compléter à merveille dans un avenir rapproché.

«C’est vraiment incroyable! Quand on est jeune, on pense à ça et aujourd’hui, le rêve devient réalité. Je suis content d’être repêché à Shawinigan, qui n’est pas loin de chez nous, en plus que j’ai joué mon midget à Trois-Rivières. Mon but, c’est de percer l’alignement en octobre prochain», a confié le jeune Bourque au terme de la première ronde. «J’ai un bon sens du jeu et une bonne création avec la rondelle. Je suis combatif et j’ai une bonne vitesse.»

Répertorié comme cinquième espoir, Mavrik Bourque a amassé 46 points, dont 20 buts, en 46 matchs cette saison. Il a ajouté 21 points (8 buts) en 14 matchs de séries éliminatoires. Sa progression, de mois en mois, ne laissait aucun doute sur son talent.

«Ce n’est pas une surprise de la voir sortir aussi tôt», confie Frédéric Lavoie, entraîneur-chef des Estacades. «Mavrik (Bourque) a un talent exceptionnel et vous n’avez qu’à regarder ce qu’il a réalisé cette saison. Il a connu une bonne progression pendant toute l’année. C’est un joueur complet, intelligent et avec un excellent sens du hockey. C’est un joueur qui rend les autres meilleurs autour de lui et qui a un gros <@Ri>upside<@$p>, donc il va continuer de s’améliorer.»

C’est Hendrix Lapierre, sans surprise, qui est monté sur la scène au premier rang pour enfiler un chandail des Saguenéens de Chicoutimi. Lapierre, un attaquant de 5 pieds 11 pouces et de 161 lbs, a récolté 17 buts et 40 mentions d’assistance en 35 parties la saison dernière avec Gatineau. Avant que Bourque ne soit sélectionné par les Cats, ce fut au tour de William Villeneuve, au deuxième rang total, par les Sea Dogs de Saint John.

Cinq autres Estacades

Les Foreurs de Val-d’Or ont amorcé le deuxième tour avec Lucas Mercuri. Deux rangs plus tard (21e rang), les Sags y allaient avec Loris Rafanomezantsoa, défenseur des Estacades Midget Espoir de Trois-Rivières.

Au 23e rang, l’Armada a sélectionné le défenseur Miguel Tourigny, des Estacades de Trois-Rivières Midget AAA. «Miguel (Tourigny) est un défenseur à caractère offensif. Il a vraiment amélioré son jeu défensif cette saison. C’est une boule d’énergie! C’est un petit joueur qui joue gros», le décrit coach Lavoie.

Au 63e rang, le défenseur des Estacades de Trois-Rivières, Jacob Rabouin, s’est retrouvé à Sherbrooke. «C’est un très bon défenseur défensif reconnu pour son implication physique. Il est capable d’affronter les meilleurs joueurs adverses. Il a été excellent durant toute la saison et c’est une denrée rare un gars comme lui», ajoute l’entraîneur des Estacades.

Au 77e rang, c’est le centre Xavier Filion, des Estacades Midget Espoir de Trois-Rivières, qui s’est retrouvé avec Chicoutimi. Au 99e rang, Victoriaville est allé pour l’attaquant des Estacades, Tommy Luneau. «Tommy (Luneau) est un late 16 ans. C’est un vrai power foward! Il a beaucoup de vitesse, de bonnes mains et un bon lancer. Il est très impliqué physiquement également», confie Frédéric Lavoie.

Au 158e échelon, le défenseur Alexandre Parent a rejoint les Wildcats de Moncton. Félix Landry fut le sixième Estacades à trouver preneur alors qu’il a été choisi par Blainville-Boisbriand au 234e rang.

Repêchage 2018 : Cataractes Shawinigan

3. Mavrik Bourque (Trois-Rivières)

11. Charles Beaudoin (Magog)

28. William Veillette (Lévis)

33. Xavier Bourgault (Lévis)

35. Antoine Coulombe (Lévis)

56. Marc-Antoine Mercier (Jonquière)

92. Philippe Blanchet (Collège Clarétain)

118. Brendan Milson (Nouveau-Brunswick)

128. Brendan Tremblay (Séminaire St-François)

146. Zachary Barabé (Midget Espoir)

182. Olivier Leclerc (Midget Espoir Mauricie)

195. Justin Roy (Charles-Lemoyne)

203. Brandon Lévesque (Laval-Montréal)

218. Anthony Messier (Collège Français)

236. Félix-Antoine Houle (Midget Espoir Mauricie)