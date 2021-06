Quatre entreprises de la Mauricie finalistes aux prix MercadOr

Carrefour Québec International a dévoilé l’identité de ses Exportateurs Étoiles. Chaque année, l’organisme d’aide à l’exportation souligne, en Mauricie, au Centre-du-Québec et en Estrie, le travail remarquable d’entreprises dans les marchés hors Québec.

Le choix des lauréats est effectué avec la collaboration d’un comité de sélection. Celui-ci est composé d’Investissement Québec, de Desjardins ainsi que de Développement économique Canada. Les récipiendaires régionaux deviennent alors automatiquement finalistes au concours provincial à l’exportation MercadOr Québec, le 4 novembre prochain.

Les Exportateurs Étoiles de la Mauricie sont :

Nouvel exportateur : NOVO Électronique

NOVO est une entreprise trifluvienne spécialisée dans la conception de produits numériques et physiques. Cette entreprise innovante qui a le vent dans les voiles a commencé à vendre ses services hors Québec et ce n’est qu’un début! NOVO connaît une belle croissance, particulièrement dans le secteur médical aux États-Unis et dans le reste du Canada.

Croissance : Groupe Sacs Frontenac

Groupe Sacs Frontenac se spécialise dans la fabrication et l’impression de sacs en papier de toutes sortes. L’entreprise a récemment investi plus de 10 M$ pour l’ajout d’une troisième usine et l’acquisition d’équipements pour la fabrication de sacs 100 % recyclables, compostables et biodégradables. Le Groupe Sacs Frontenac commercialise ses produits au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Diversification : Solutions Ambra

Solutions Ambra est la première entreprise canadienne à offrir des réseaux LTE privés de télécommunications pour les opérations critiques. L’entreprise a connu une forte expansion. Elle est désormais présente dans divers marchés tels que le Chili, l’Australie et les États-Unis.

Leader : Comaintel

Comaintel est un leader dans l’industrie du chauffage par induction de rouleaux. Le manufacturier dont les installations sont basées à Shawinigan exporte de 90 à 95% de ses produits. Bien implanté mondialement, il dessert les marchés de l’Inde, de la Chine, des États-Unis et de l’Europe.

Prix Coup de cœur : SoluCan

L’entreprise SoluCan de Trois-Rivières a retenu la faveur du jury pour le prix » Coup de cœur « . Cette jeune entreprise portée par le succès se spécialise dans l’impression numérique de canettes sur mesure. SoluCan compte maintenant des clients aux États-Unis et son carnet de commandes connaît déjà une croissance. L’entreprise trifluvienne installera sous peu une deuxième machine qui permettra l’impression sur un deuxième format de canettes. À l’avant-garde, SoluCan est la seule entreprise au monde à utiliser cette technologie.