Huit accidents sur les routes depuis ce matin

À 12h, la Police de Trois-Rivières recensait huit accidents au total, dont un ayant fait un blessé mineur.

Au total, cinq accidents matériels se sont produits, de même que deux sorties de route. La situation s’est stabilisée depuis 12h30, aucun nouvel accident n’ayant été comptabilisé par la Police de Trois-Rivières au cours de l’après-midi.

Le ministère des Transports rappelle que sur la route, les usagers doivent adapter leur vitesse en fonction des conditions météorologiques et routières en vigueur, maintenir une distance sécuritaire entre les véhicules ou augmenter cette distance, rester attentifs et alertes, éviter les distractions au volant, faire preuve de patience en présence des véhicules d’entretien hivernal et s’assurer d’être visibles par les conducteurs de machinerie et les autres véhicules en utilisant correctement le système d’éclairage du véhicule (feux de route, feux antibrouillard et feux de position), spécialement lors des conditions de mauvaise visibilité et de poudrerie.

La date limite pour la pose des pneus d’hiver est fixée au 1er décembre.