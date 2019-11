Quand les médias ne font qu’un!

La Guignolée des médias est de retour à l’aube du temps des Fêtes. C’est donc dire que la générosité de la population sera sollicitée du 25 novembre au 24 décembre, et davantage le 5 décembre dans le cadre de la grande collecte annuelle.

Cette année, le thème «vide» a été mis en avant-plan. «On a choisi ce thème puisque les comptoirs alimentaires manquent de denrées à cette période de l’année. Ça fait en sorte que beaucoup de tablettes, beaucoup de réfrigérateurs, beaucoup d’assiettes et beaucoup de ventres sont vides», a confié Steve Renaud, coordonnateur de la Guignolée des médias Mauricie/Centre-du-Québec.

La collecte extérieure annuelle est prévue pour le 5 décembre, de 6h à 18h. Plus de 500 bénévoles, incluant les membres des médias régionaux, travailleront à pied d’œuvre pour l’occasion. «Cette année, on s’est fixé 170 000$ comme objectif, en plus de 13 tonnes de denrées. Ça permettrait de confectionner 5300 paniers pour les familles dans le besoin, ce qui veut dire plus de 20 000 personnes qui seraient des plus heureuses», a souligné M. Renaud.

Parmi les médias, huit ambassadeurs seront également impliqués. Il s’agit d’Amélie St-Pierre (Icimédias), Denis Benoît (92,9 CFUT), Claude Bolduc (VIA 90,5), Yannick Denoncourt (103,1 FM), Samuel Gagné-Rozière (Cogeco), Julie Michaud (Le Nouvelliste), Carl Nadeau (Bell Médias) et Marie-Claude Paradis-Desfossés (TVA Trois-Rivières).

Parmi les nouveautés, les cinémas du Cap, Fleur de Lys et Place Biermans recueilleront des denrées non périssables dans le cadre de la projection du film «Merci pour tout». Pour ceux qui voudraient faire un don de 10$ par messagerie texte, il sera possible de le faire en textant le mot REMPLIR au numéro 20222. Vous pouvez également faire des dons en ligne via le https://www.lagrandeguignoleedesmedias.com/fr/dons.

Les entreprises du territoire qui voudraient réaliser une collecte de denrées et de dons monétaires dans leur milieu peuvent le faire en contactant Steve Renaud au 819-840-2829 (Poste 302) ou via le steve@beaudoinrp.com.

Pas moins de neuf organismes de la région seront présents dans plus de 70 points de collecte de la région, soit les Artisans de la Paix, le Centre Roland-Bertrand de Shawinigan, le Centre La Ressource de Nicolet, le Centre du Plateau Laval, Moisson Mauricie/Centre-du-Québec, en plus des centres d’action bénévole de Grand-Mère, de la Moraine, de la MRC de Bécancour et de la MRC de Maskinongé.